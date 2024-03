Escuchar

Por su gran trayectoria, Damián Betular se convirtió en uno de los pasteleros más queridos, ya que se ganó el cariño del público por su rol como jurado en Bake Off y Masterchef, los realities de cocina más famosos de la Argentina. Ahora, sorprende todas las semanas con otra faceta como panelista en Olga TV, en el programa Sería Increíble, junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. Desde allí fue que hizo una revelación que desconcertó a muchos.

En una de las emisiones, el chef generó furor entre sus compañeros cuando contó uno de sus sueños que quedó trunco: el fútbol. “A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, relató a corazón abierto.

Al no quedar seleccionado en ningún club, decidió probar suerte en otro rubro, el de la pastelería, donde logró gran éxito, dado que además de sus apariciones en televisión, tiene su propio local: Betular Patisserie.

Más allá de que su sueño de ser futbolista no se cumplió, decidió llevar en el brazo algo relacionado con ese deporte que lo marcará para siempre y por eso se hizo un importante tatuaje para homenajear a Diego Armando Maradona.

El tatuaje de Damián Betular inspirado en Diego Maradona

“Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él, 29 de junio de 1986″, relató el panelista.

Damián Betular habló de sus sueños de ser futbolista (Imagen de archivo) Instagram: dbetular

Al escucharlo, sus compañeros no salían de su asombro y le pidieron que lo muestre en cámara, algo a lo que accedió. Allí se pudo ver la imagen de Maradona con la fecha en la que la selección argentina derrotó a Alemania y se consagró campeón por segunda vez en 1986, en el Mundial de México.

Damián Betular y su faceta como panelista en Olga

Además de sus importantes proyectos en el rubro de la pastelería, Damián Betular se sumó programa Sería Increíble. Si bien había acordado que sería por poco tiempo, la producción decidió extender su contrato por todo el año.

Antes de anunciar la noticia de su participación extendida, los integrantes del programa hicieron chistes sobre la supuesta partida del pastelero. “No es que me estoy yendo por algo, era el arreglo que ya tenía con la producción”, aseguró él, mientras lo querían convencer de quedarse.

El pastelero está en un programa de Olga junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato

En un momento dado, Homero Pettinato le hizo una oferta para convencerlo y le expresó: “Te doy la mitad de mi sueldo”. Ante esto, su compañero le respondió que lo suyo no era por un tema económico. Después de un rato se supo que todo se trató de una divertida puesta en escena, ya que Betular seguirá todo el año como parte del staff de Olga.