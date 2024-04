El desopilante comentario del Kun Agüero sobre su hijo Benjamín en medio de la transmisión de Champions League

Escuchar

En medio de la transmisión de los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League, Sergio “Kun” Agüero abrió un canal de diálogo con los seguidores de la cuenta de ESPN y uno de los comentarios lo dejó atónito al mencionar a su hijo Benjamín, de 15 años.

Expectante con lo que sucedía con el FC Barcelona, el club donde se retiró de la actividad profesional, que enfrentaba al París Saint Germain, el Kun empezó a leer el chat en vivo y una de las menciones vinculó directamente a su hijo, Benjamín.

La cámara especial del Kun Agüero en medio de la transmisión del partido entre el Barcelona y el PSG

“Te amo, Kun... en Navidad estuve con tu hijo”, arrancó, confiado, Agüero, al leer esta frase de un usuario que lo descolocó por completo. “Pero no me hagas esto, la p... madre. No me lo quemés a Benja”, retrucó el exjugador del Manchester City, Independiente, y la selección argentina, entre otros, con esta conocida frase que se utiliza de manera cómica cuando se expone a una persona ante un determinado tema.

Acto seguido, Agüero siguió el hilo del tema y descartó de plano dicha aseveración: “No, no, Benja no estuvo en ningún lado. Se quedó en casa, durmiendo”, cerró el creador de contenidos digitales en una perlita de color que se dio durante este apasionante cruce entre el Barcelona y el PSG.

Con un claro favoritismo sobre el conjunto Blaugrana, Agüero vivió el partido como un fanático más y festejó la apertura del marcador en el estadio Olímpic Lluís Companys. Sin embargo, minutos más tarde comenzó a padecer el dominio del PSG a punto tal de frustrarse al ver cómo el local cayó, finalmente, por 4-1 con una actuación sobresaliente de Kylian Mbappé, autor de dos goles.

Benjamín Agüero en su cumpleaños de 14, junto a su novia, Sofía Gramajo Ig / @aguerobenja19

Aunque Agüero opta por que su hijo tenga un perfil bajo, sin tanta exposición en las redes sociales, en algunas imágenes que se filtraron en el último tiempo se conoció que Benjamín está de novio con una influencer llamada Sofía Gramajo, quien asistió el año pasado a su cumpleaños número 14 y ambos fueron fotografiados.

Hijo de Dalma Maradona y nieto de Diego Armando Maradona, Benjamín lleva en sus genes el hecho de ser futbolista y así lo demostró en sus primeros pasos en este deporte al integrar algunas categorías formativas del club Tigre. Delantero y apasionado por el gol como su papá, el adolescente empezó a ganar cada vez más roce en el Matador de Victoria y eso lo llevó a estar en la mira del club Independiente, donde el Kun dio sus primeros pasos.

Benjamín Agüero con la camiseta de Tigre Instagram: @giamaradona

Fichado por el Rojo de Avellaneda para jugar en la Octava División, Benjamín empezó a esclarecer de a poco cómo será su futuro, mientras su padre evita dar declaraciones al respecto. A su vez, sin conocer de qué club es hincha, el joven de 15 años asistió a la final de la Copa Libertadores entre Boca y el Fluminense y las cámaras de la televisión lo captaron en la platea del Xeneize con una camiseta que tenía el rostro de su abuelo Maradona.