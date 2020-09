Bielsa grita con gesto de disconformidad por el flojo partido de Leeds, que cayó eliminado ante Hull en definición por penales. Fuente: AFP

Las copas inglesas son un trago amargo para Marcelo Bielsa. Su Leeds siempre queda eliminado más pronto que tarde, se despide rápidamente. Tiene un paso fugaz. Las copas suelen dar sorpresas y para el Loco son mayormente desagradables. Es cierto que los esfuerzos y las prioridades están concentradas en la Premier League, razón por la cual este miércoles el entrenador argentino dispuso una formación alternativa, con 11 titulares distintos a los que el sábado perdieron en un trepidante 4-3 ante Liverpool.

Esa alineación suplente no pudo contra Hull (League 1, tercera división). En Elland Road quedó eliminado 9-8 por penales en los 32os de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga, tercera competencia en importancia del calendario inglés). Leeds perdía 1-0 desde los cinco minutos y empató agónicamente en el minuto final con un tanto de Ezgian Alioski. Hull fue último y descendió en la Championship de la temporada pasada, cuando Leeds lo venció en los dos partidos: 4-0 y 2-0.

"Hubo un esfuerzo, pero no defendimos ni atacamos bien. Faltó sincronización y eso es responsabilidad del entrenador. Me hago responsable. Me entristece haber sido eliminados tan tempranamente", expresó Bielsa en una breve conferencia de prensa. Consultado por la oportunidad que habían tenido algunos jóvenes jugadores, respondió: "Imaginé que íbamos a lograr más de lo que produjimos de acuerdo con la preparación de este grupo. El equipo estaba formado por jugadores para imaginar un rendimiento mejor al conseguido. En los entrenamientos trabajan duro y es en los partidos donde tienen que demostrar que están preparados. Son jóvenes y tendrán más ocasiones para mostrarse, pero esta noche dejamos pasar una".

En los penales, fallaron Alioski y Jamie Shackleton, mientras que el arquero Kiko Casilla, que convirtió su remate, había atajado un disparo. También marcaron para Leeds Rodrigo, Roberts, Poveda-Ocampo, Douglas, Struijk, Davies y Gotts.

Bielsa da indicaciones, mientras lo observa un colaborador. Leeds se despidió en los 32os de final de la Carabao Cup Fuente: Reuters

Fue titular Rodrigo, el delantero contratado a Valencia por 30 millones de euros. Aportó poco en un equipo flojo en todas sus líneas, inestable en defensa y errático en la generación de juego, que debió haber perdido en los 90 minutos. Desde el comienzo estuvieron otros futbolistas que sumaron minutos como titulares en la campaña del ascenso. Caso de Casilla, que ante Hull alternó equivocaciones que no son nuevas con algunas atajadas de mérito, Barry Douglas, Shackleton, Tyler Roberts, y Alioski.

Pese al mal partido, el técnico rosarino no hizo ingresar a ninguno de los tres titulares que estaban en el banco: Phillips, Harrison y Bamford. Solo realizó dos variantes. Entraron el zaguero belga Pascal Struijk -titular contra Liverpool por la ausencia del capitán Cooper- y Robbie Gotts.

Para Bielsa aumentó el saldo negativo en series eliminatorias disputadas con Leeds en más de dos temporadas. Tiene dos triunfos y seis eliminaciones. Las victorias fueron por la Copa de la Liga (ante Bolton en su primer año y sobre Salford) y las caídas son ante Preston North End, Stoke y Hull (Copa de la Liga), contra Queens Park Rangers y Arsenal (FA Cup) y, la más dolorosa porque lo privó de la misión del ascenso, frente a Derby County por las semifinales de los play-off del Championship. Contra Hull ni siquiera le jugó a favor el historial que marcaba que Leeds había superado 21 de las 23 series de la Copa de la Liga en que enfrentó a un adversario de categorías inferiores.

Al fondo, Bielsa mira cómo la pelota queda suelta, lejos de los jugadores Fuente: Reuters

Ahora, Bielsa debe enfocarse en la Premier League. El sábado recibirá Fulham, con el que compartió el Championship el curso pasado y ascendió a través de los play-off. Este tipo de partidos son importantes, ya que es un rival directo en la misión de conseguir estabilidad en el torneo más importante del planeta. Hace unos días, en declaraciones al Financial Times, el dueño Andrea Radrizzani expuso un plan ambicioso: "El objetivo en cinco años es estar detrás de los Big Six", en referencia al grupo selecto que componen Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Tottenham. Este miércoles, Leeds no pudo con un adversario de dos categorías más abajo.

