Leo Farinella, furioso con la defensa de River

Javier Pinola patea frente a David Ayala. Crédito: River Plate Oficial

15 de febrero de 2021 • 12:17

El periodista de TyC Sports, Leo Farinella, estalló por los errores recurrentes de la defensa de River Plate, tras los goles que sufrió el equipo millonario este domingo en la derrota por 2-1 ante Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

"A mí, que me haga un gol (Fabián) Noguera. Pero algo se lleva. Vos no podés que Noguera te haga así (NdeR: empuja) y ya está. El tipo que mide 1.90, hace así y no llegás nunca más", señaló Farinella sobre el segundo tanto del conjunto pincharrata.

Luego, el panelista de Superfútbol recordó que Noguera mide 1.93, "cabecea mucho", y que a lo largo de su carrera marcó varios goles a través de un golpe de cabeza: "Hay que marcarlo mejor. A mí no me hablen de desconcentración, porque en el primer tiempo también te cabeceó Noguera, y no fue gol porque la sacó Julián Álvarez en la línea".

En tanto, el analista eximió de responsabilidades en el segundo gol del "León" al arquero de River Plate, Franco Armani: "A mí, no me molesta que te haga un gol Noguera, y que te lo haga en el último minuto, con un gol que para mí es muy difícil. No se lo achaco a (Franco) Armani. Sí es cierto que está muy en la línea, tiene que estar un paso más adelante. Pero es una característica de él. Así como te saca pelotas imposibles, no tiene una fortaleza en el juego aéreo", admitió.

"Yo creo que acá River puede decir no pasa nada. De cada 100 goles, son 20 de pelota parada, es un porcentaje menor. Yo, lo que quiero decir, es que esto es inaceptable", sentenció el periodista.

David Ayala, de Estudiantes, disputa la pelota con Bruno Zuculini, de River. Crédito: Martín Nievas / FotoBAIRES

Sin embargo, Farinella se mostró más duro con el desempeño de la defensa del equipo de Marcelo Gallardo en el gol de Mauro Díaz: "No puede ocurrir que un equipo te meta en el área con un tiro libre a mitad de cancha, es un error inadmisible.El arquero, no puede estar adentro del arco. Salí 10 metros afuera del área. ¿Qué carajo tenés que meterte vos adentro del área? ¡Andá solo, offside!".

"Que me hagan un gol mano a mano con el arquero. Pongo la defensa 15 metros adelante y que se aviven y que corra el lateral. Marca personal, hago. Y que me haga un gol mano a mano con el arquero. Basta. Le hacen muchos goles a River así", agregó.

Finalmente, el cronista evocó el gol "insólito" que le hizo Darío Benedetto a River tras centro de Sebastián Villa en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores 2018: "Muchachos, todo tiene un límite", concluyó Farinella.