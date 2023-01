Lionel Messi eligió una vestimenta especial para la noche de Año Nuevo y dejó sin palabras a todos sus seguidores

escuchar

Como era de esperar, Lionel Messi recibió el Año Nuevo junto a su familia. Instalado en la Argentina, tras ganar la Copa del Mundo, el capitán de la selección albiceleste aprovecha cada momento para disfrutar junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además, el futbolista suele compartir sus momentos de felicidad a través de sus redes sociales.

La Nochevieja no fue la excepción y, fiel a su estilo, el jugador publicó a través de su cuenta de Instagram fotos del festejo. Sin embargo, la vestimenta que eligió el rosarino se llevó todas las miradas.

Mientras que su esposa eligió un look total white para recibir el Año Nuevo —que incluyó un crop top calado con unos pantalones de la misma tela—, Leo optó por una llamativa vestimenta en los tonos verde y naranja.

El capitán de la Albiceleste sorprendió a todos con una camisa verde oliva con botones blancos y franjas naranjas, que a su vez tenían delicadas líneas blancas. Para combinar, vistió unas bermudas a modo de conjunto, dado que los pantalones tenían el mismo color y diseño.

El posteo no pasó desapercibido y rápidamente superó los 15 millones de likes. Además, se llenó de comentarios de personas que elogiaban al futbolista. Sin embargo, también hubo usuarios que compararon el outfit de Lionel con un pijama.

Varios usuarios compararon el conjunto de Messi con un pijama Instagram

“El que es campeón se viste como quiere”, escribió un joven, en referencia a la particular elección del futbolista. “Zarpado el pijama”, contestó otro.

“¡El que sale campeón para fin de año se pone pijama!”, respondió un internauta a modo de ironía. En tanto, un instagramer contestó: “El que es campeón del mundo arranca el año en pijama si quiere”. Otra persona, hizo alusión a que al campeón del mundo no se le discute sus elecciones: “¡Si Messi se pone pijama para celebrar año nuevo, es porque se usa pijama para año nuevo y punto!”.

Balance: la emotiva carta de Messi por el año que pasó

Horas antes del posteo de fin de año, la Pulga había publicado una carta en su Instagram, en la que realizó un balance de 2022, que terminó coronado por el Mundial de Fútbol. El goleador consideró que se trata de un año que “jamás” podrá olvidar. Asimismo, agradeció a su familia y amigos y a todas las personas que lo apoyaron.

Esta vez, el siete veces ganador del Balón de Oro eligió cuatro fotos junto a su esposa e hijos para subir. En todas se los ve muy sonrientes posando para la cámara. Mientras las dos primeras son de la familia Messi en su casa, la tercera es en el estadio Lusail de Qatar, luego de que Lionel se consagrara Campeón del Mundo, y la cuarta, es durante un festejo por la victoria en el Mundial de Fútbol.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió”, se puede leer en el emotivo mensaje. Luego, comienzan los agradecimientos: “Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

La carta continúa: “También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”.

Para completar, el futbolista cerró: “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. ¡Un abrazo enorme a todos!”.

El posteo no tardó en viralizarse y en pocas horas superó los 19 millones de likes.

