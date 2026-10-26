Lionel Messi hizo reír a todos al inaugurar la Messi Cup: “La hice re larga, ¿no?”

Lionel Messi presentó la segunda edición del torneo que lleva su nombre y reúne a los 16 mejores equipos de la categoría Sub 16. La competición comenzó este 25 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre.

Al tomar la palabra, el futbolista rosarino trató de dejarle una enseñanza a los participantes, aunque no tomó dimensión que su discurso debía ser traducido a los presentes.

Lionel Messi inauguró la segunda edición de la Messi Cup ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Que disfruten del torneo, más allá del resultado. Competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que se quede el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden de este torneo más allá de lo que pase con cada uno en el futuro, que se lleven un recuerdo inolvidable”, dijo el referente del Inter Miami.

Tras percatarse de la presencia del traductor, el futbolista lanzó una risa irónica: “Me olvidé que tenías que traducir, la hice re larga, ¿no?“.

Esta acotación de Messi no hizo más que despertar una sonrisa entre los integrantes de cada equipo, que se preparan para lo que será una competencia única en los Estados Unidos.

Messi, de 39 años, organizó un torneo sub 16 en Miami Tom Weller - dpa DPA

La segunda edición de la Messi Cup se disputa en Miami. Entre los 16 equipos, distribuidos en nueve países, se juegan 48 partidos. Entre los clubes argentinos presentes se destacan Boca, River y Newell’s, el equipo del cual es hincha La Pulga.

En el caso de Boca será su primera participación en este tipo de competición. Por su parte, el Millonario y la Lepra volverán a competir tras haber participado el año pasado.