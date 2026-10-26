Lionel Messi: “Lo más importante es saber perder y saber ganar también, porque hay mucha gente que no sabe ganar”

Lionel Messi recibió el pasado viernes el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor, de Oviedo, en España. En presencia de la princesa Leonor, el futbolista del Inter Miami, quien recientemente le puso punto final a su estadía en la selección argentina, agradeció por la premiación y dejó una moraleja al público presente.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias Miguel Oses - AP

A los 39 años, ternado en la celebración del Balón de Oro, que se dará este lunes en Londres, el rosarino se dirigió al público presente con varias frases resonantes. Una de ellas se basó en el éxito y en la derrota, las dos caras de la moneda en el deporte de alto rendimiento.

“Lo más importante es saber perder y saber ganar también, porque hay mucha gente que no sabe ganar. Es fundamental para este deporte, al final se pierde mucho más de lo que se gana. No hay que acostumbrarse a perder, pero si saber que se puede perder e intentar aceptarlo”, dijo Messi, quien dejó un mensaje resonante acerca de las enseñanzas que le dio el deporte que lo catapultó al estrellato.

La frase de Lionel Messi en el Premio Princesa de Asturias

Tras esta apreciación, el delantero del Inter Miami recibió cientos de aplausos de los presentes, quienes mostraron una admiración absoluta por el astro argentino que obtuvo una gran cantidad de títulos a lo largo de su carrera profesional.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, había dicho en junio pasado, al enterarse de la distinción que iba a recibir en España.

Lionel Messi disputa su ultimo partido despidiendose de La Seleccion Argentina, en el Amistoso FIFA entre la seleccion Argentina de Futbol y el Seleccionado de Benin, en el Estadio Monumental, Buenos Aires Argentina, el 6 de Octubre de 2026. Manuel Cortina

Consciente de los tiempos que se viven y del lazo sentimental que generó entre sus fanáticos, quienes aún disfrutan de su talento en suelo estadounidense, Messi estará presente en la gala del Balón de Oro, que será organizada por la revista France Football, y aguardará por el veredicto de los jurados para saber si suma su novena distinción. Del otro lado, aguarda Lamine Yamal, otro de los deportistas distinguidos que alzó, hace unos meses, su primera Copa del Mundo.

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Lautaro Martínez, otro de los argentinos ternadosDIEGO LIMA - AFP