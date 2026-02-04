Newell’s reveló que tiene un plan para que Messi vuelva a la Argentina en 2027

El vicepresidente de Newell’s Old Boys, Juan Manuel Medina, dejó, en las últimas horas, una declaración que movió el avispero en las redes sociales y puso a Lionel Messi como protagonista. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027″, dijo el dirigente.

Si bien Medina aclaró sobre el proyecto que “por ahora no hay más que eso”, la mera posibilidad de que el capitán argentino juegue en la Lepra ilusionó a la hinchada rojinegra y a los amantes del fútbol nacional en general. “Es un plan que excede a Newell’s e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, destacó el vicepresidente en una entrevista con TN.

¿Messi a Newell’s?: el club reveló que tiene un plan para repatriar al 10 en 2027.

Según detalló Medina, en esta idea participan las máximas autoridades de cada uno de esos espacios, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino. “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, agregó.

Medina reconoció que este proyecto comenzó a gestarse en 2024, año en el que nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que luego ganó la elección presidencial de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero. Desde entonces, aseguró el dirigente, existieron conversaciones con el entorno más íntimo de Messi, aunque fue cauto respecto a los avances: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”.

¿Messi a Newell’s?: el club reveló que tiene un plan para repatriar al 10 en 2027. ESTEBAN VEGA LA-ROTTA� - AFP�

Por ahora, el 10 tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS). El capitán argentino llegó al sur de Florida en 2023 y, desde entonces, se convirtió en la gran figura del proyecto deportivo del club. Con él como figura, el equipo consiguió los dos primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.