Lionel Messi romperá el silencio en breve, según anticipó Diego Latorre

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de comentarios con especulaciones relacionados con el desempeño de la selección argentina en el Mundial 2026. Incluso, circularon teorías conspirativas en torno a un video de una arena de Lionel Messi en la previa al segundo tiempo contra España.

Es por este run-run que Lionel Messi estaría decidido a hablar con la prensa en los próximos días, según subrayó Diego Latorre, de estrecho vínculo con el círculo familiar de Messi.

Al respecto, el comentarista deportivo compartió un video en sus historias de Instagram para explicar qué llevaría qué llevó a La Pulga a tomar esta postura. “El delirio es total. ‘Que Messi pateó afuera en el calentamiento, que la arenga no sé qué, que el equipo no pateó al arco, que los jugadores no corrían, que se hizo echar, que los lesionados’, el delirio es total. Pero bueno, sigan así, el tiempo es sabio. Ya falta poco para que hable Messi y los demás jugadores“, lanzó el periodista como primicia propia.

Diego Latorre y Lionel Messi tienen una relación muy cercana desde hace algunos años (Foto: Instagram @dflatorre)

“Eso es ser mal perdedor, no reconocer que hay otro equipo que jugó mejor y que las cosas que han sucedido son propias de un partido de fútbol. Nada más”, argumentó para desmentir desde su postura cualquier teoría conspirativa en torno a la final del mundo.

“Lo otro es hacer volar la imaginación y agarrarse de ese tipo de cosas para justificarse, para quedarse satisfecho, para sentir que todos están en contra nuestro. El tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar”, concluyó el comunicador, llamando a dejar de difundir información falsa sobre lo sucedido en el torneo.

Diego Latorre, junto a su esposa Yanina, en una de las visitas a Lionel Messi en el Inter de Miami (Foto: Instagram @dflatorre)

Aunque, por el momento, ni Lionel Messi ni sus compañeros de equipo hablaron formalmente con la prensa tras el partido, sí quisieron dejar unas sentidas palabras a través de sus redes sociales. Cada uno compartió imágenes de la final que los dejó en el segundo puesto y decidieron, sobre todo, agradecerle a toda la población argentina por acompañarlos, aun en la derrota, un gesto que antes de la llegada de la Scaloneta era imposible imaginar en un país tan dividido por cuestiones sociales y políticas.