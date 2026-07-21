Scaloni habló sobre la arenga de Messi y desmintió un conflicto interno entre los jugadores: “No hay grieta”

Lionel Scaloni habló a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego del regreso de la selección al país tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El entrenador valoró la entrega de sus dirigidos, desestimó los rumores sobre un conflicto interno y se refirió a la arenga de Lionel Messi que se volvió viral en las redes sociales.

Ante las versiones sobre una supuesta división dentro del plantel, el director técnico fue contundente: “No hay grieta en la selección”. También aseguró que la unidad construida durante los últimos años permanece intacta y remarcó la conexión que el equipo mantiene con los hinchas, incluso después de no haber conseguido el título.

Scaloni evitó brindar definiciones sobre su futuro más allá de diciembre, aunque aclaró que todavía tiene contrato y consideró habitual que, después de una competencia de esta magnitud, todos los protagonistas revisen su situación. “Lo más importante es la Argentina y la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no”, sostuvo.

Lionel Scaloni en LN+

Qué dijo Scaloni sobre la arenga de Messi

Uno de los momentos de la previa de la final que más repercusión generó fue la arenga de Messi en los pasillos del Estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey. En las imágenes, el capitán les pidió tranquilidad a sus compañeros y utilizó una frase que abrió distintas interpretaciones: “Olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar”.

Consultado por el significado de aquellas palabras y sus posibles destinatarios, Scaloni afirmó que no había visto el video. “No sé, no veo las redes. No tengo idea de esto, no tengo ni idea de lo que me decís”, respondió.

La frase de Messi había llamado la atención porque se produjo después de las polémicas arbitrales y los cuestionamientos que acompañaron a la selección durante distintos partidos del Mundial. En las redes sociales, algunos usuarios relacionaron el pedido del capitán con la necesidad de aislarse de las críticas y concentrarse exclusivamente en la definición ante España.

Sin embargo, el entrenador no aportó detalles sobre aquella escena ni vinculó la arenga con algún episodio específico. Su respuesta se limitó a señalar que desconocía tanto el contenido del video viral como las interpretaciones que surgieron después de su difusión.

“No hay grieta en la selección”

Scaloni también fue consultado por las versiones sobre posibles diferencias entre los integrantes del equipo. El técnico descartó un enfrentamiento y explicó que la convivencia y la unidad constituyen dos de los principales legados del ciclo.

“Es mi manera de ser y la del cuerpo técnico. La sensación de la grieta no sé si alguna vez estuvo en la selección”, indicó. Luego, puso el foco en la identificación construida entre el plantel y los simpatizantes: “Lo que ha dejado este equipo es muy lindo en la gente. Vimos nenes contentos a pesar de no haber ganado”.

El entrenador insistió en que la respuesta del público después de la caída por 1-0 ante España permitió comprobar que los hinchas reconocieron el esfuerzo realizado. “Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas, es lo mejor que nos llevamos”, afirmó.

La delegación argentina recibió numerosas muestras de cariño a su regreso al país, pese a haber quedado a un paso de una nueva consagración. Scaloni calificó el recibimiento como “impresionante” y admitió que todavía resulta difícil asimilar el desenlace del torneo.

“Cuesta digerir que no ganaste. Nos viene bien saber que no ganamos, que en la derrota somos nobles y que se pueden sacar cosas positivas”, reflexionó.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

La respuesta de Scaloni sobre su continuidad

El futuro del entrenador volvió a ocupar un lugar central durante el contacto con la prensa. Ante las preguntas sobre una eventual salida, Scaloni evitó dar una confirmación a largo plazo, pero recordó que su vínculo se mantiene vigente.

“Yo creo que, después de un torneo así, son cosas normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá”, manifestó. Además, sostuvo que la prioridad debe estar puesta en la continuidad del proyecto por encima de los nombres propios.

“Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la Argentina, la selección, no quién se haga cargo, que esté yo o no. Lo más importante es esta unión, esta conexión que nunca perdemos”, señaló.

Cuando volvieron a preguntarle si pensaba marcharse, el técnico expresó cierta incomodidad y reivindicó el recorrido realizado desde que asumió el cargo. “Otra vez la misma pregunta. Lo importante no es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiese esperado llegar acá. No había dirigido en ningún lado y haber conseguido todo esto es soñado. A cualquiera le hubiese gustado estar”, respondió.

También fue consultado sobre la posibilidad de dirigir en el estadio Monumental, pero evitó profundizar: “Ahora lo importante es otra cosa”.