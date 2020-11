Los campeones del 86 recordaron a José Luis Brown en su cumpleaños

Brown, Pumpido y Olarticochea, en México 86 Fuente: Archivo - Crédito: dpa

Recordado por el gol a Alemania en la final del Mundial de México 86 y por haber terminado el partido con un hombro fuera de lugar y el hueco en la camiseta para sostener el brazo y poder seguir jugando, José Luis "Tata" Brown se convirtió en un ícono del seleccionado nacional.

Fallecido en agosto de 2019, el fútbol argentino lo homenajeó, incluso el equipo de Lionel Scaloni, saliendo a la cancha con una remera que rememoraba ese momento.

Brown este martes hubiese cumplido 64 años y algunos de sus compañeros en aquel logro lo recordaron.

Oscar Ruggeri aseguró que "era un tipazo" y que se fue "muy rápido.".

En cuanto a lo deportivo, recordó que lo apodaron "caballo" por su temperamental forma de jugar. "Qué bien anduvo con nosotros, le solucionó problemas graves a (Carlos) Bilardo", añadió.

"En la final lo querían sacar y decía no salgo. No sabés cómo insultaba al doctor", finalizó el ex defensor de Boca, River y Real Madrid, entre otros.

Por su parte, Héctor Enrique dijo que "el cielo está de fiesta" por el cumpleaños de Brown y remarcó lo mucho que lo extraña.

Por último, Nery Pumpido, posteó en Instagram un saludo para el ex Boca y Estudiantes y una serie de fotos junto a él.