José Luis Brown era conocido por todos como el Tata. Y esa conjunción de nombre y apellido está inscripto en la historia del fútbol argentino desde el 29 de junio de 1986: ese día, de cabeza, anotó el primer gol de la final entre Argentina y Alemania en el Mundial de México, que al final ganaría por 3-2 el equipo que capitaneaba Diego Maradona. Este lunes, a los 62 años, Brown falleció en La Plata, donde vivía. Padecía Alzheimer y su condición había desmejorado abruptamente durante el último año y medio.

Abrazado por Pumpido, mientras se acerca Olarticoechea: Brown, tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 86. Fuente: Archivo

Ídolo de Estudiantes, donde debutó en Primera, Brown tuvo una larga trayectoria en distintos clubes argentinos y del exterior, además de la selección. Su muerte generó una tristeza que el mundo del fútbol manifiesta de distintas maneras. Una de ellas es a través de las redes sociales, donde desde anoche se multiplican las condolencias y homenajes de clubes, futbolistas y también hinchas.

"Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz.", escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

Brown, asistido por el doctor Madero, en plena final del Mundial 86. 02:23

