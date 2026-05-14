Los “dos goles y medio” de Lionel Messi en el espectacular 5-3 de Inter Miami sobre Cincinnati en la MLS

Inter Miami se impuso por 5 a 3 ante Cincinnati con “dos goles y medio” de Lionel Messi este martes en el TQL Stadium, de Ohio. Cuando todo parecía indicar que el astro argentino sumaba un nuevo hat-trick en su carrera, el árbitro se lo dio en contra a Roman Celentano, el arquero rival, sin embargo, las Garzas pudieron extender su racha victoriosa.

El equipo miamense acumuló su séptima victoria fuera de casa en un partido frenético, donde la figura de Messi volvió a ser decisiva. El argentino Mateo Silvetti y el nacionalizado mexicano Germán Berterame anotaron los goles restantes.

Luego de una anotación anulada por fuera de juego, el primer gol convalidado del 10 argentino llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Messi sacó provecho de un error defensivo de Cincinnati y, luego de un rebote, definió para marcar el 1 a 0 parcial.

Minutos después, el equipo local empató con un gol de penal y, ya en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador. El encargado de sellar el 2 a 1 fue Pavel Bucha quien, luego de un desborde por izquierda de Bryan Ramírez, conectó la pelota para mandarla al fondo de la red.

En el minuto 54 y lejos de amilanarse, apareció Rodrigo De Paul con un pase filtrado que le permitió a Messi definir de primera con su pierna hábil para poner el partido 2 a 2. De esta manera, Inter Miami se abalanzó contra el rival en busca de la remontada.

Quien también intervino con protagonismo en el juego con un tiro contra uno de los palos del arco del Cincinnati fue el uruguayo Luis Suárez. Luego de esa jugada fallida, el equipo local volvió a imponerse en el resultado con un golazo del brasileño Evander da Silva, quien dejó en el camino a De Paul y la clavó en uno de los ángulos custodiados por Dayne St. Clair.

A diez minutos del final, las Garzas revivieron una vez más de la mano del crack rosarino. Luego de recibir una asistencia de Messi, Silvetti definió con jerarquía para poner el partido una vez más en foja cero. La jugada siguiente lo tuvo como protagonista al arquero Celentano quien, tras una salida intempestiva, chocó contra un compañero y dejó la pelota para que Berterame la empuje adentro del arco.

La confirmación de la anulación del hat-trick de Messi

Con el partido 4 a 3 a favor del equipo de Florida, en el minuto 89, las Garzas digitaron una gran jugada colectiva que contó con la participación de Silvetti y Telasco Segovia, quienes se abrieron cancha para dejar solo a Messi quien, en una lenta caída al césped, empujó la pelota que terminó impactando contra Celentano.

Luego del partido y a través de su perfil oficial en X, la MLS comunicó que la fecha 13 fue la jornada con más goles en la historia de la liga estadounidense.

El día con más goles en la historia de @MLSes. 🔥 pic.twitter.com/bWJAFQsBXp — MLS Español (@MLSes) May 14, 2026

En la misma red social se comunicó la decisión del Tribunal de Estadísticas de decretar el “autogol de Celentano”, que hubiera significado el hat-trick número 61 en la carrera de Lionel Messi.