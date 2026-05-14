Con Messi y De Paul, Inter Miami visita a Cincinnati en una jornada de la MLS que contendrá 14 partidos

Avisó en una jugada en la que estaba en posición adelantada y confirmó que es un imán para la pelota. Lionel Messi no necesitó de su magia para destrabar el resultado en la visita de Inter Miami a Cincinnati, porque un error defensivo del rival le abrió el arco al artillero. Un flojo despeje de Matt Miazga, la pelota impactó en el argentino y la pelota ingresó mansa junto al poste derecho del arquero Román Calentano.

La pelota rebota en Lionel Messi y deja desairado al arquero Celentano; Inter Miami busca ante Cincinnati extender su racha positiva como visitante JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con un registro de seis triunfos y un empate, la campaña de Inter Miami fuera del Nu Stadium marca el pulso del equipo en la Major League Soccer (MLS). El sábado sumó el último éxito, tras superar por 4-2 a Toronto FC, donde Lionel Messi, que anotó un gol y dio dos asistencias, se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó las 100 contribuciones de gol en la temporada regular en la historia de la MLS: 64 juegos, 31 menos de los que necesitó el italiano Sebastián Giovinco.

Luis Suárez controla ante la presencia de Gerardo Valenzuela; Inter Miami logró una rápida ventaja en el marcador ante Cincinnati ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La agenda aprieta y los objetivos se multiplican en el calendario. Con 29 días para el comienzo del Mundial 2026, que tendrá por primera vez tres organizadores, con Estados Unidos como eje y México y Canadá acompañando, la MLS apura sus últimas jornadas de la etapa regular. Tres fechas restan para que los clubes liberen a los futbolistas que representarán a las 48 selecciones que pulsearán por la Copa del Mundo, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Tres días después del partido que proclamará al campeón, Inter Miami saltará nuevamente a la cancha para medirse con Chicago Fire, en la reanudación de la MLS.

Right place, right time. 😉



Messi capitalizes on the clearance for his 10th goal of the season. 💥



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Los partidos de Inter Miami tienen significancia para la Argentina y el seleccionador Lionel Scaloni. Las presencias de Messi y de Rodrigo de Paul son seguidas al detalle por el cuerpo técnico, porque Leo y el volante son dos piezas fijas dentro de la estructura. El lunes, la Asociación del Fútbol Argentino anunció la lista de 55 futbolistas, una preselección de la que saldrán los 26 elegidos para jugar el Mundial. El sprint, antes del receso, es un espacio en el que los seleccionados lidian entre lograr el mejor ritmo de competencia y esquivar una lesión que lo aleje de la cita ecuménica.

Messi es el líder del equipo, el guía, el futbolista que revolucionó la franquicia y a la MLS. También el artillero del equipo en la temporada, con 11 goles. A Cincinnati le había convertido una vez, en la anterior visita, el 23 de noviembre del año pasado, cuando Inter Miami se despachó con un contundente triunfo por 4 a 0.

Con el gol del miércoles, Lionel Messi le convirtió por segunda vez a Cincinnati en la MLS Joshua A. Bickel - AP

En la nueva aventura, avisó a los cuatro minutos: castigó, tras un error en un despeje de la defensa del rival, pero Leo estaba en posición adelantada. La respuesta de Cincinnati llegó con el capitán Evander -además es el goleador del equipo-, pero el remate no tuvo puntería.

La pelota parada, siempre propiedad de Messi, y también un argumento ofensivo para Inter Miami, que en el primer tiro de esquina tuvo una oportunidad para abrir el marcador: el zaguero central Micael ganó en el juego aéreo, aunque el remate de cabeza se perdió por arriba del travesaño. Luego llegó el error defensivo y el gol de Leo.

Kenji Mboma Dem maniobra con la pelota ante Luis Suárez: Cincinnati e Inter Miami protagonizan un show de goles ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si Inter Miami no ofreció demasiado para ponerse en ventaja, Cincinnati con muy poco llegó al empate. Una falta de Gonzalo Luján, un agarrón que el árbitro no dudó en pitar, el penal que el goleador Evander -que recibió el foul- cambió por gol, con un remate de derecha, cruzado. El zaguero argentino, además, recibió la tarjeta amarilla.

La sensación del primer tiempo fue que cada vez que Inter Miami pisó el área, generó peligro. Por algunas asociaciones, pero también por las equivocaciones y desatenciones de la defensa de Cincinnati, que en su afán de no rifar la pelota, confundía el camino y no desbarataba el peligro. Y Messi siempre presente, porque tras capturar un rechazo bajó la pelota con el pecho y sacó el latigazo, aunque no dio en el blanco.

Cincinnatti salió a jugar el segundo tiempo con una actitud más combativa, con mayor ímpetu. Combinaron Evander, el ecuatoriano Bryan Ramírez y por el sector opuesto ingresó sin marca el checo Pavel Bucha para convertir. Un cambio de mando en el resultado impensado por cómo se desarrollaba el juego, con Inter Miami siempre marcando el paso.

Salir al rescate del equipo es una de las virtudes de Messi, y cuando las Garzas se enredaban en el juego y en el marcador, la combinación argentina enseñó su sello distinguido: De Paul, desde la derecha, lanzó un centro rasante, Suárez dejó pasar el balón y por el centro del área, Leo definió con soltura para empatar. Y lejos de conformarse con el doblete, asistió a su compadre Suárez, pero el uruguayo demoró y el remate fue bloqueado por un defensor.

Inter Miami es un equipo cuando ataca, con Messi como cerebro de cada ofensiva, y otro al momento de defender. Kevyn Denkey condujo para Cincinnati y descargo en Evander, que se movió de izquierda al centro, en el camino dejó a De Paul desarticulado, y con la defensa retrocediendo de modo incomprensible, clavó la pelota en el ángulo.

Los errores de Cincinnati también hunden a su equipo. Mateo Silvetti entró con buen pie y con un remate de fuera del área empató el partido. Un choque entre el arquero Celentano y un defensor, dejó viva la pelota y Germán Berterame -argentino nacionalizado mexicano- llevó a Inter Miami de nuevo a manejar el resultado. Y faltaba una nueva intervención de Messi, que nuevamente por el centro del área definió para sellar un hat-trick.

Inter Miami gana y suma, con Messi como estandarte y con presencia en el área para dejar la ropa de asistidor y ponerse la de goleador.