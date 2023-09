escuchar

NANTES, Francia.– La goleada de los Pumas sobre Chile por 59-5 dejó al seleccionado argentino en una posición favorable para el duelo trascendental contra Japón: un eventual empate le alcanzará para acceder a los cuartos de final. Con varios aspectos por pulir, como la limpieza de los rucks, el partido con los Cóndores tuvo como aspecto positivo el estreno de cuatro jugadores en una Copa del Mundo. Rodrigo Isgró y Martín Bogado fueron titulares, mientras que Joaquín Oviedo e Ignacio Ruiz ingresaron en la segunda mitad. “Hablamos de que había que disfrutar de estar acá, con mucha seriedad. Somos privilegiados”, destacó Bogado, uno de los puntos más altos.

Isgró, figura de los Pumas 7s en las últimas temporadas, tuvo un impacto inmediato en su transición al rugby XV y su gran actuación frente a los Wallabies en el Rugby Championship le bastó para convencer a Michael Cheika. No obstante, su debut mundialista empezó con el pie izquierdo: por un tackle alto a Rodrigo Fernández recibió la tarjeta amarilla, que fue revisada por un posible cambio a roja: “Me pegué un susto porque tenía miedo de que fuera expulsión. Tuve una incertidumbre de varios minutos; es algo por corregir. Debo analizar por qué me pasó; quizás un poco por la ansiedad que tenía se me pasó la mano... No puedo dejar al equipo con uno menos durante 10 minutos”. El jugador de 24 años es extrovertido y aporta al equipo energía extra. Un factor X para romper defensas con su potencia y sus grandes destrezas en el juego aéreo. Fue el que más pelotas ganó en las alturas. “Fue un día soñado: cumplí mi sueño de jugar un Mundial. Trato de evitar un poco las emociones, pero a veces me pueden y se me meten en la cabeza”.

Isgró aportó energía extra y fue una fiera en la defensa, como en este tackle a Iñaki Ayerza; el mendocino llegó a pasarse de rosca y fue amonestado. ap - AP

A los 24 minutos de la mitad final Isgró se filtró en la defensa chilena, recibió un pase de Lautaro Bazán Vélez y a pura potencia llegó al try, el primero en el seleccionado mayor. Antes, Bogado había anotado uno. El misionero fue otra de las sorpresas de la lista de 33, debutó en el último amistoso en Argentina frente a los Springboks y marcó en dos ocasiones ante España, ya con los Pumas instalados en Europa. En Nantes, el fullback volvió a marcar y redondeó un gran rendimiento: fue el que más metros corrió (127), realizó tres quiebres y rompió cuatro tackles. “La confianza que me dan los más grandes es muy importante. Cubo [Tomás Cubelli] atacó, me vio en el espacio y a mí me quedó sólo correr”, comentó. Sobrio y sereno, es uno de los que intentarán generarle dudas a Cheika: “Cuando uno juega quiere hacerlo de la mejor manera y estar siempre, pero voy a apoyar al que entre a la cancha. Somos un grupo de 33″.

Martín Bogado apenas había protagonizado un partido en los Pumas y su segundo fue uno de Copa del Mundo; el misionero se dio el gusto de lograr un try. ap - AP

Bajo una lluvia de aplausos, Agustín Creevy dejó la cancha, con el reconocimiento de la gente. Indudablemente, es uno de los más queridos por el público, por su enorme trayectoria y su carisma. En su lugar, Ruiz tuvo su primera oportunidad en Francia 2023. Detrás de Julián Montoya y Creevy en la consideración, el formado en Curupaytí y Regatas Bella Vista es una apuesta a futuro por sus condiciones técnicas. En noviembre de 2022, marcó el último try del año de los Pumas, contra Escocia, y este sábado en el Stade de la Beaujoire consiguió el último de la goleada a Chile. “El try es el laburo del equipo, que me dio la oportunidad. Teníamos que estar tranquilos y jugar al rugby, algo que hacemos desde chiquitos. No es un partido más para los que debutamos, pero lo tomamos como uno más en el sentido de cómo queremos jugar”.

La lesión de Santiago Grondona frente a España le abrió el camino a Oviedo, que empezó el año en Argentina XV, no quedó en la lista inicial, volvió a su club (Perpignan, de Francia), se incorporó al plantel argentino en la pretemporada en Portugal y tuvo su esperada vuelta. El potente tercera línea cordobés es el único que no había participado en ningún encuentro del ciclo de Cheika; había sumado un puñado de minutos bajo la conducción de Mario Ledesma en el 2021 y este sábado llegó su momento: “Fue una sorpresa la convocatoria; yo estaba en Francia. Puse el foco en el equipo y en sumar desde donde me tocara. Quería entrar y tocar muchas pelotas”, apuntó. Con características similares a las de Facundo Isa y Rodrigo Bruni, corre de atrás en un puesto que tiene una infinidad de variantes. De la camada 2001, como Ruiz, es una de las apuestas en el camino a Australia 2027.

Compacto de los Pumas 59 vs. Chile 5

Habrá que ver el balance que hará Cheika sobre los desempeños de los nuevos en un encuentro que mostró claras diferencias de jerarquía. En un equipo dotado de varios experimentados, los más jóvenes buscan su lugar.