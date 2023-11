escuchar

PARÍS, Francia.– Entre François Pienaar y Dan Carter; entre Siya Kolisi y todo el equipo de los Springboks todavía eufórico con la copa y un apesadumbrado Ardie Savea; entre smokings, vestidos largos y alhajas, Rodrigo Isgró fue una de las grandes figuras de la noche. Se lo notaba incómodo. Al momento de agradecer, en el centro del escenario que consagró a tantas figuras de la música clásica y la danza, frente a lo más distinguido del rugby mundial, pasado y presente, pidió hablar en español. Felicitó a la terna, agradeció a sus compañeros, se bajó pronto del escenario. Ni él podía creerlo. El premio al Mejor Jugador de Seven del Año, otorgado en la gala que World Rugby ofreció en la Opéra Garnier y le puso el broche dorado al Mundial de Francia, marcó un cierre de temporada de ensueño para el argentino.

Un año que empezó con tres victorias de etapa en el Circuito Mundial de Seven; siguió con la inclusión en el equipo ideal de la temporada, el debut en los Pumas (frente a Australia por el Rugby Championship), la integración de la lista de los 33 que viajaron a Francia 2023, el estreno mundialista contra Chile, y culminó con el premio al mejor jugador de seven del año. En la fiesta de cierre de World Rugby, rodeado por glamour y a la par de los mejores, Isgró sobresalió por su simpleza.

“Es increíble. Cuando venía acá, miraba todo y no podía entender el lugar donde

Para el mendocino, lo más importante, lo que queda, es compartir con los compañeros y lo que se logra en grupo; posa con Mateo Carreras, Juan Imhoff y Emiliano Boffelli, también mundialistas en Francia 2023.

estaba. No podía creer que fuera realidad”, dijo para LA NACION sobre la alfombra roja de la Opéra. “Estoy muy feliz, disfrutando mucho lo que me está pasando. Es mucho más que lo que soñé o esperé lograr. No estoy de acuerdo con los premios individuales. En este premio tiene mucho que ver el equipo, y es gracias a todo el trabajo que hizo el equipo que hoy estoy acá. Tener a dos nominados a mejor jugador del año, a tres para el dream team de la temporada: eso es lo más importante y lo que me llevo. Los viajes que hicimos, las vivencias, las amistades, las relaciones con jugadores y entrenadores. Eso es lo que más me llevo de este año, que ha sido increíble, y más ahora, que me sumé a Pumas”, manifestó con alegría a pesar de las derrotas aún frescas a manos de Nueva Zelanda (semifinal) e Inglaterra (por el tercer puesto) con que el seleccionado terminó su actuación por la Copa del Mundo.

El mendocino, de 24 años, superó entre los nominados a su compañero Marcos Moneta, ganador de la misma distinción en 2021 luego de la medalla olímpica de bronce en Tokio, y a los neozelandeses Akuila Rokolisoa y Leroy Carter, pese a que All Blacks 7s fue campeón del Circuito Mundial. “Con el tremendo año que hicieron era realmente difícil, así que estoy contento de haberlo ganado. No tanto por el premio sino por todo lo que fue el año”, continuó Isgró.

Marcos Moneta fue premiado como el mejor del mundo en seven en 2021 y este año lo fue su compatriota Rodrigo Isgró; ambos celebran en la etapa de Londres, la última del Circuito Mundial, ganada por Pumas 7s. Gaspafotos

–¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre?

–Estaba recontra nervioso. Me hacía cosquillas la panza, no entendía nada. Es muy lindo, es una locura, realmente todavía no caigo. Cuando pase el tiempo voy a ir entendiendo un poco. Por ahora, a seguir disfrutando y grabando cada momento como si fuera el último.

–¿Cómo viviste la experiencia de estar en un Mundial?

–Increíble. Para mí, ponerme la camiseta de los Pumas era el sueño más grande. Haber debutado, haber jugado tres partidos... Para mí fue increíble. Después, estuve en una lista de Mundial, que es lo máximo a lo que se puede aspirar, y jugar un partido. No me tocó jugar tanto, pero los chicos me hicieron sentir que sí. Compartí con mis ídolos, a los que hace unos años miraba desde el sillón cantando el himno. Me tocó ponerme la camiseta y vivir un Mundial cerca de ellos, así que estoy muy feliz. Fue una experiencia tremenda y tengo muchas ganas de volver a ponerme esta camiseta y de volver a salir a la cancha.

Isgró ataca en su estrena mundialista, el de la goleada de los Pumas sobre Chile en Nantes; gran experiencia para el back, más allá de los traspiés finales. Jeremias Gonzalez - AP

–¿Qué balance hacés de la actuación de los Pumas?

–Es duro perder, pero para mí el rugby no es el resultado, es otras cosas. Duele perder; queríamos ganar y creo que lo más importante que tenemos que hacer es aprender de esta derrota. Acordarnos de lo que pasó y de lo que sentíamos, y ver cómo podemos mejorar para lo que viene. El partido ya pasó, va a ser una anécdota. Pero fue un Mundial increíble, tenemos un grupo increíble. Y eso es lo que queda.

–¿Vas a volver a Pumas 7s?

–Vuelvo al seven a fin de año; me queda una temporada con el equipo. Hablé con Santi [Gómez Cora, el entrenador] y le dije que quería estar en los Juegos Olímpicos, que quería estar con el resto del equipo. Para el rugby de 15 va a haber tiempo. La idea es volver al 15 después de los Juegos. Va a haber tiempo, soy chico todavía. Tengo muchas ganas de vivir esta temporada.

Una fiera para defender: Isgró tacklea con máximo esfuerzo al chileno Iñaki Ayerza; el mendocino es un rugbier versátil. ap - AP

–O sea que volvés a París.

–Esperemos. Hay un equipo esperando ahí y voy a ver si me toca la oportunidad.

La carrera de Isgró