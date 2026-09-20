Luce irreconocible: era modelo y corredor de motos, pero decidió abandonar la fama para recorrer el mundo descalzo en busca de paz

Axel Pons, excorredor de motos a nivel internacional y modelo de pasarela, cambió su estilo de vida rodeado de flashes y lujos por uno desprovisto de excesos. El hijo del doble campeón mundial de motociclismo Sito Pons abandonó su camino de éxito y actualmente vaga por Asia central con un aspecto irreconocible.

Así lucía Axel Pons en su etapa de corredor de motos y modelo (Fuente: GTRES - Vanitatis)

Pons tiene 35 años, debutó en 2008 en el escenario mundialista como wildcard en el Gran Premio de España de 125cc. Un año más tarde y en compañía de su padre, se estrenó en el Campeonato del Mundo de 250cc. En 2014 abandonó la escudería de su progenitor: Pepe World Pons WRB y se pasó a AGR hasta 2017, que migró a RW Racing GP, según se detalló en MotoGp.

Así luce Axel Pons en la actualidad (Fuente: Instagram/@adilkhan6_)

En 2018, mientras triunfaba arriba de su moto, lo hacía además como modelo publicitario. Así el español conquistó varios corazones, pero no el suyo. Sentía que debía alejarse de todo el mundillo de celebridad y hallarse a sí mismo, como indicaron en T5. Por ese entonces renunció a su trabajo y eligió un estilo de vida austero. Dejó atrás los zapatos y preparó una osada vía de escape desde Europa hacia Asia.

Así fue hallado Axel Pons en 2025 en Pakistán

De acuerdo a la mención que hizo El País en 2025, el expiloto cambió su nombre por el de Isaac. En aquella época ya hacía 15 meses que viajaba desde España y había llegado a Pakistán. Su rostro resultó irreconocible, con pelo largo y rastas, cejas sin depilar y barba crecida; solo un puñado de fanáticos del motociclismo logró darse cuenta de quién era.

Pons escogió una manera radical para desarrollar su lado espiritual y buscar la paz interior. En medio del viaje, incluso conformó una relación romántica. Hace un año su rostro dio la vuelta al mundo cuando apareció en un video del canal Pakistan Tourism. Allí reconoció que “estaba atrapado” en su vida anterior y de algún modo justificó esta odisea.

Axel fue visto en julio comiendo con pakistaníes - @chaqontours

Su objetivo inicial era llegar a la India, pero algunas complicaciones con la visa lo obligaron a cambiar sus planes, aunque su proyecto a futuro también sería intentar cruzar a China.

Caminar descalzo se volvió una norma en su modo despojado de lo material. Esta práctica le permite conectar con el entorno de manera más profunda y apreciar los detalles que antes pasaban desapercibidos. “Normalmente, ando sin zapatos, es precioso”, dijo ante la cámara.

Axel tendría una novia - @israr__mood

En su conversación remarcó que en un momento tuvo la necesidad de ponerle un fin al ritmo frenético y así es como optó por la caminata. “Empecé a ser más y más lento, hasta que empecé a ir por el mundo despacio, apreciando los detalles de la vida. Solo teníamos el deseo de completar la unión con Alá o Dios, y esta es nuestra manera de rezar y practicar; caminando”, expresó.

Actualmente, en las redes sociales se pueden encontrar ciertos videos que muestran a Pons por Chitral, una ciudad de Pakistán. Además, apareció un reel en donde informa que pronto irá a la India. Aunque estos videos se publicaron entre mayo y agosto de este año, puede que la fecha real de su grabación haya sido mucho antes.