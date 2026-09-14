De jugar el Mundial con Messi y compartir cancha con Zidane a deslumbrar en un concurso de baile de malambo con su hija en Milán

Esteban Cambiasso protagonizó una escena inesperada en la ciudad de Milán, donde el exfutbolista de la selección argentina se sumó a una presentación de baile junto a su hija, Victoria, en el marco de un certamen organizado por Tropical Gem, una prestigiosa compañía de ritmos latinos. El registro audiovisual, difundido inicialmente por la cuenta de Instagram de @yj27_films, muestra al mediocampista que supo vestir las camisetas de Real Madrid, River Plate e Internazionale mientras ejecuta pasos de salsa, mambo y merengue con notable precisión técnica.

Esteban Cambiasso y su esposa Claudia Fittipaldi pudieron disfrutar del reciente Mundial junto a sus hijos Victoria y Dante Instagram (@cuchucambiasso)

La trayectoria deportiva de Cambiasso, marcada por hitos como la conquista de la Champions League y su paso por la selección nacional en el Mundial de Alemania 2006, parece haber dejado una huella en su capacidad física actual. Los expertos en danza de YJ27 Films destacaron la transferencia de sus habilidades atléticas a la pista. Según la descripción oficial del video, “el juego de pies de élite que ganó la Liga de Campeones se traduce sin esfuerzo en un ritmo de mambo bellamente relajado; la conexión es completamente natural, pues mezcla un legendario pedigrí atlético con pura alegría”. Esta publicación alcanzó una alta viralización en pocas horas, debido a que los usuarios elogiaron la solvencia del exjugador en un ámbito ajeno al fútbol.

El desempeño de Cambiasso fue elogiado por el usuario especializado en "la élite mundial del mambo y la salsa" Captura Instagram (@yj27_films)

Victoria Cambiasso, por su parte, mantiene un perfil bajo ante la mirada pública, aunque posee una formación profesional en danza desde su infancia. Ella se especializa en ritmos latinos y participa con frecuencia en competencias internacionales. A diferencia de su padre, quien cuenta con 430 mil seguidores en redes sociales y suele exponer sus actividades deportivas como el pádel, la joven separa su vida personal de su carrera artística. Victoria maneja una cuenta privada para sus allegados y un perfil público dedicado exclusivamente a exhibir sus presentaciones y coreografías en diversas partes del mundo. La complicidad entre ambos durante el evento en Italia reflejó un vínculo estrecho basado en la pasión compartida por el baile.

Con motivo de su desempeño en la danza, Victoria Cambiasso ya apareció varias veces en esta cuenta

Este episodio marca una nueva faceta en la vida pública del “Cuchu”, quien tras su retiro profesional en 2017 con Olympiakos de Grecia, diversificó sus ocupaciones. Cambiasso completó su formación como entrenador en el centro técnico de Coverciano en Italia, trabajó como ayudante de campo de José Pekerman en la selección colombiana durante el ciclo de Rusia 2018 y se desempeña como analista deportivo para la cadena Sky. En la actualidad, divide su agenda entre sus compromisos periodísticos, la práctica constante de pádel junto a otros referentes del deporte y su reciente aparición en la escena de la danza profesional.

La práctica constante de pádel es una de las actividades favoritas para Cambiasso en la actualidad Instagram (@cuchucambiasso)

La versatilidad de Cambiasso ya había despertado interés previo en sus seguidores cuando decidió reinventarse fuera de las canchas. El exjugador, oriundo de San Fernando, abandonó su faceta como futbolista profesional pero conservó intacta su disciplina táctica. El paso de los campos de juego europeos a la pista de baile en Milán confirmó que el control corporal, forjado durante décadas de competencia al máximo nivel, le permite afrontar desafíos recreativos con un grado inusual de solvencia.

La performance junto a su hija no constituye un hecho aislado, sino una extensión de su estilo de vida actual, en el cual busca nuevas experiencias lejos de la vorágine mediática que suele rodear al fútbol de alta competencia. Mientras el video continúa con su recorrido en plataformas digitales, la imagen del mediocampista que compartió terreno con figuras de la talla de Zinedine Zidane, Ronaldo y Lionel Messi se renovó ante el público global, esta vez bajo el lente de una cámara especializada en la técnica del baile profesional.