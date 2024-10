Maligno Torres reclamó más inversión del Estado en el deporte: “Estoy un poco desilusionado”

Cuatro meses después de conseguir la medalla de oro en BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París y de su encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, José “Maligno” Torres, habló de su presente económico y se mostró decepcionado por los aportes que recibe por parte del Gobierno. Si bien agradeció la ayuda con la que cuenta, reparó en la necesidad de una mayor inversión para el deporte en general y para las becas en particular.

“Entiendo la situación del país, la comprendo, no me queda otra opción, tengo que estar agradecido, por supuesto. Ahora, como atleta creí que llegar a una medalla olímpica era establecerte como deportista, tener un sustento para seguir con lo que soñaste, te sacrificaste, invertiste en esto, y crees que cuando llegas a las olimpiadas podés respaldarte para no quedar tirado. Lo esperé de esa manera, no sé si la expectativa fue muy alta”, sostuvo en declaraciones a Argentina Amateur Deporte.

Pese a su agradecimiento por “el apoyo en viajes, selección y becas”, el medallista olímpico admitió que tras su paso por la competencia en Francia, su situación no es la que creyó posible. “Creo que cualquier atleta sueña son las olimpiadas, que son lo máximo. Estuve hablando con otros que fueron medallistas de bronce y de plata , a comparación de lo de hoy, es como que no existe en ese sentido”, dijo en relación con el monto que le asignan mensualmente, que ronda los $680.000.

“No puedo decir que quiero mucho más porque la gente lo puede tomar a mal o no, es diferente; pero no quita que yo pensara que iba a ser un poco más para poder invertir en cosas, para no tener que depender de mis patrocinadores todo el tiempo, porque es una desesperación, una ansiedad estar dependiendo todo el tiempo de patrocinadores, de si te pagan o no te pagan”, describió y relató que luego de ganar el primer puesto en su disciplina “iba a estar más reconocido”.

BMX, José “el maligno” Torres Gil ganó medalla de oro en BMX Santiago Filipuzzi/ Enviado espe

Frente a este escenario, insistió en que su deseo es que a los deportistas se los apoye “un poco más, no tanto con algo simbólico”, sino en cuestiones materiales. “Necesitamos sustento, más ayuda, más inversión en el deporte. Lo hacen, estamos contentos pero siempre hace falta un poco más y eso es lo que estamos necesitando literalmente. Hay muchos talentos nuevos que están ahí ocultos y no sé los puede apoyar, es muy complicado”, enfatizó.

En ese contexto, Torres contó que mantuvo una conversación con el subsecretarios de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, a quien pudo decirle las cosas con las que no está de acuerdo. “Con [Daniel] Scioli no pudimos tener la oportunidad de conversar, de poder decirle que estoy desilusionado. Agradecido estoy y lo voy a estar siempre, pero como medallista olímpico de oro, quizá al compararme con las otras medallas de los juegos anteriores, realmente esperaba un poco más”, reiteró.

LA NACION