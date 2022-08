Manchester United, humillado por el pequeño Brentford en la Premier League

El cierre de la temporada pasada hizo muy evidente que Manchester United debía cambiar muchas cosas para volver a competir en la Premier League, pero el comienzo del nuevo curso muestra que esos cambios están muy lejos de llegar. Después de caer de local en el debut ante Brighton, lo peor estaría por llegar: una humillante paliza por 4-0 en el primer tiempo contra Brentford, con todos los goles llegando gracias a errores individuales y colectivos.

Desde el primer gol del conjunto londinense, que llegó con apenas nueve minutos en juego, los Red Devils empezaron a dar la nota. En un lateral defensivo, Cristiano Ronaldo perdió la pelota cerca de su área y Josh Dasilva vio espacio para ensayar un tiro muy flojo, pero la pelota se le escapó de las manos a David de Gea y se metió por el palo izquierdo del arquero español para el 1-0. Las cosas no mejorarían después ni para el equipo ni para el guardameta.

Harry Maguire le reclama a Christian Eriksen por su control flojo en el 2-0; la confusión entre los jugadores de Manchester United es difícil de explicar afp - AFP

Apenas ocho minutos más tarde, se hizo evidente una vez más uno de los principales puntos débiles de De Gea: la salida con los pies. En su intento de jugar la pelota rápido para Christian Eriksen, no contó con la fuerte presión de Mathias Jensen, que le quitó la pelota inmediatamente y definió fácil frente a un arquero vencido. Y a los 30, un córner al segundo palo de local confundió al español, Harry Maguire y Lisandro Martínez, que fueron a buscar al primer cabeceador, dejando el arco libre para que cabecee Ben Mee mientras caía al piso junto al argentino. Era el 3-0.

Pero el calvario no terminaría ahí, y no habría que esperar demasiado para que se extendiera. Con 34 minutos en el reloj, uno de los pocos ataques del equipo visitante se desactivó rápidamente por la defensa de Brentford, que arrancó un contraataque letal. Jensen tiró un pelotazo largo a Ivan Toney, que le dejó un pase ideal a Bryan Mbeumo, y luego de una muy floja resistencia de Luke Shaw definió sin problemas al primer palo para sentenciar el cuarto tanto.

Mbeumo marca el cuarto gol de Brentford frente a una tímida salida de David de Gea, luego de vencer a Luke Shaw afp - AFP

Al momento de empezar el segundo tiempo, el entrenador Erik ten Hag tomó una decisión determinante: salió a la cancha usando tres de los cinco cambios a su disposición. Los elegidos también dieron que hablar: ingresaron la nueva incorporación Tyrell Malacia, Scott McTominay y Raphaël Varane por Shaw, Fred y, sorprendentemente, Martínez, dejando a Maguire en cancha. Será cuestión de seguir las próximas semanas si el rosarino puede recuperarse del arranque para el olvido en su nuevo club, así como el resto de sus compañeros.

Mientras tanto, los hinchas locales no perdieron la oportunidad para divertirse. A los típicos cantos de “sacked in the morning” (”Te van a echar a la mañana siguiente”) para ten Hag, también fue el eje de las burlas Eriksen, que hace algunas semanas dejó Brentford para mudarse a Manchester: “You should have stayed at a big club” (”Te tuviste que haber quedado en un club grande”), bramaron las tribunas del Brentford Community Stadium.

Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Luke Shaw, Lisandro Martínez. Las caras de los jugadores de Manchester United lo dicen todo. afp - AFP

Ya en el complemento, Brentford no aumentó la diferencia, pero tampoco dejó de intentarlo. Un par de mejores intervenciones de De Gea evitaron que la humillación sea aún mayor, pero Manchester United en ningún momento estuvo siquiera cerca de conseguir un descuento. Quedan poco más de dos semanas para que los Red Devils intenten reforzarse más en el mercado de pases, pero los problemas que aquejan al equipo (y de forma más englobante al club) no tendrán solución fácil ni rápida.

Los cuatro goles de Brentford en el primer tiempo