Adiós al misterio: Marcelo Gallardo continuará en River durante 2020. Y el anuncio lo hizo fiel a su estilo. Cuando nadie lo esperaba y después de equilibrar su discurso durante más de un mes, el entrenador millonario tomó la palabra en conferencia de prensa para dejar en claro que su futuro está en el club. "El 2 de enero voy a estar acá para hacer la pretemporada con el plantel. Mi año empieza en River".

Fueron semanas de incertidumbre en las que en Núñez solo había un foco de conversación tras la caída en la final de la Copa Libertadores: la continuidad de Gallardo mantenía en vilo a hinchas y dirigentes. Pese a todo, el director técnico siempre dejó en claro que necesitaba un tiempo para reflexionar y pensar sobre su futuro tras un desgaste lógico después de cinco años y medio de trabajo.

Pero esta vez, tal como realizó a fines de 2017, adelantó los plazos del famoso balance que realiza cada fin de año: sin que le preguntaran sobre el tema, anunció su continuidad y generó un positivo golpe de efecto en River, que el viernes definirá la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba (SdE) en Mendoza. "Nunca tuve dudas sobre mi continuidad y no me interesa generar incertidumbre. Mi deseo es seguir y vamos a empezar la pretemporada en enero, que puede ser en Uruguay, en Buenos Aires o en el Sur de nuestro país", sentenció el Muñeco, que sacó el tema por decisión propia tras ser consultado sobre el once inicial para el partido.

River iniciará su pretemporada el 2 de enero y realizaría 10 días de trabajo en Uruguay, Buenos Aires o el Sur del país. El primer partido será el 19 de enero ante Independiente por el postergado de la fecha 14 de la Superliga.

"Necesitaba un tiempo para pensar y no lo pude hacer en todo el año. Siempre suelo detenerme a fin de año para saber cómo estoy. Hay un desgaste normal que genera preguntas. Son seis años, es muchísimo tiempo en un club como River y en un país como la Argentina para reiventarse constantemente", agregó el DT.

Aunque habló de "seis años", intuyendo que hasta junio de 2020 estará en el club, Gallardo no se puso plazos a futuro y dejó en claro que irá paso a paso de aquí en más. "Es normal que uno quiera parar la pelota y reflexionar cómo está y hacia dónde quiere ir. Más allá de que mi contrato vence en diciembre de 2021, no hay ninguna cláusula. Tenemos una relación muy cordial con Enzo y Rodolfo y hay una confianza y posibilidad de hablar con total sinceridad".

La final de la Copa Argentina, un partido vital a futuro

A dos días de definir el título de la Copa Argentina frente a Central Córdoba, el entrenador millonario envió un mensaje de tranquilidad que puede funcionar como elixir revitalizador para el equipo tras un cierre de año irregular. Es que la final será crucial a futuro: de conseguir el undécimo trofeo del ciclo, logrará evitar la fase inicial de la Copa Libertadores y acceder de forma directa a la fase de grupos. Así, evitaría tener que disputar los cuatro partidos previos: la segunda fase se juega entre el 5 y el 12 de febrero y la tercera del 19 al 26.

"Todas las finales son diferentes y tienen sus condimentos. La vamos a vivir como lo que es. No es fácil ganar la Copa Argentina, muchos la quieren ganar y se quedan en el camino. Da muchísimas sorpresas. Central Córdoba tiene la chance de jugar la final porque ha dejado equipos importantes en el camino. Nosotros llegamos por nuestro trabajo. Merecemos jugarla e intentaremos ganarla", comentó Gallardo.

Ignacio Fernández hoy recibió el alta médica tras su microdesgarro en el aductor derecho y podría ser de la partida. Esperarán a Matías Suárez (esguince tobillo izquierdo) hasta último momento y Juanfer Quintero (distensión en el isquiotibial izquierdo) está descartado.

¿Cómo cree que será el partido? "Tenemos que tener en cuenta que los rivales puedan jugar con planteos cerrados, líneas de cinco y un mediocampo poblado con poca gente en ataque. Debemos tomar el control y ser pacientes. A veces es difícil si no tenés la posibilidad de crear ni contás con efectividad, pero hay que ser apcientes y evitar que nos conviertan porque eso potencia al rival y nosotros ahí tenemos que correr desde atrás y apostar a un ataque desgastante ante sistemas más conversadores. Pero eso no debe ser un problema. Tenemos que intentar buscarle la vuelta al partido, siendo fuertes para sostenernos".