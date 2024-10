Marcelo Gallardo piensa en Mineiro: “El primer gol puede generar un contagio, pero debe haber argumentos”

Desde que Marcelo Gallardo regresó a River, el equipo no responde. O responde en mínimas proporciones, como en la goleada a Atlético Tucumán, durante el primer tiempo del triunfo contra Boca en la Bombonera y en dos series de Copa Libertadores con lo justo y necesario. El 0 a 0 con Defensa y Justicia de este viernes por la Liga Profesional es otra muestra de esas prestaciones escasas.

Con suplentes, aunque con un hombre más durante casi un tiempo, quedó en deuda otra vez. Lo salvan del pesimismo sólo la actuación del arquero Jeremías “Conan” Ledesma y el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez. Suplentes, ambos. Dos vasos de agua en el desierto.

Tiene poco, casi nada del antiguo espíritu del Muñeco en River, una suerte de continuidad de su último año en el Monumental y del puñado de meses en que el entrenador dirigió en Arabia Saudita. Desde hace tiempo River no es el River de Gallardo. No lo representa. Lo sabe el DT, responsable de la conceptualmente errática actuación en Belo Horizonte, en la derrota contra Atlético Mineiro por 3 a 0 en la ida de una semifinal de la Copa Libertadores.

Compacto de Defensa y Justicia 0 vs. River 0

Con un plantel abrumado, sin respuestas individuales efectivas, con el mejor intérprete (Marcos Acuña) lesionado y una misión casi imposible, Gallardo apela a un “operativo milagro”. A diferencia de en otras temporadas, en las que sus decisiones estratégicas tenían efecto (y los resultados y rendimientos lo acompañaban), no tiene otro camino que el inflador anímico. Ya lo hizo, sobre todo públicamente, con aquello de “que la gente crea” y el más reciente “este equipo nunca te deja a gamba”.

Luego del 0 a 0 en Florencio Varela, dijo “buscamos frescura, pero no lo conseguimos”, aludiendo al segundo tiempo. Aplaudió el regreso del símbolo de otra era: “Fue la mejor noticia del día para nosotros: la recuperación de Pity. Tiene jerarquía, entró con frescura, entró bien. Es una alegría que haya vuelto a las canchas después de tanto tiempo”, sostuvo. Mostró fastidio por las bajas repentinas en una conferencia de prensa en la que quedó claro que ya está jugando el partido del martes con Mineiro, pero consciente de que el equipo –todos lo saben– es una sombra.

Gallardo conversa con Franco Mastantuono, uno de los habitualmente suplentes que frente a Defensa y Justicia actuaron como titulares; "los chicos no son los salvadores", advirtió el DT. Fotobaires

“Tenemos algunas problemáticas físicas en este tiempo. [Fabricio] Bustos llegó con lo justo a Brasil. [Maximiliano] Meza tiene una molestia en un tobillo. Acuña estuvo para jugar con Mineiro y tuvo una pequeña molestia, una inflamación en el tendón; hay que ver si lo recuperamos para el martes [día del desquite contra el club brasileño]. Tengo que esperar. Más allá de la idea, soy optimista por naturaleza. Pienso que algunos jugadores vamos a recuperar, pero no tenemos margen”, expresó. Y dejó frases como para todos los gustos.

Su optimismo. Los argumentos. Repitió una y otra veces la palabra “cachetazo”. El caso Miguel Borja, lejos del gol. El relativo valor de los pibes. Y que en esta clase de partidos se juega “con la cabeza y el corazón”.

¡ATENCIÓN! Gallardo habló sobre Borja, sus delanteros y la falta de gol: el DT ya piensa en remontar la serie vs. Mineiro. ¿Qué pensará? pic.twitter.com/EHnr30UfMC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2024

1) “Tenemos que hacer un esfuerzo físico. Soy optimista. Sé que tenemos que hacer goles y no estamos haciendo goles. Borja, que es el 9, no hace goles, y es una preocupación. Necesitamos mejor funcionamiento, mejor impronta; necesitamos todo eso para conectarnos con el gol. Es difícil, pero estamos acá. Vamos a generar ese estímulo. La gente va a acompañarnos, va a inyectarnos una dosis de energía para ir en busca de esa épica. No es imposible. Lo siento así. No soy pesimista; todo lo contrario. No esperamos lo que pasó en Brasil; fue un cachetazo”.

Síntesis de Mineiro 3 vs. River 0

2) “Tenemos que cambiar esa energía. Así lo siento. Este partido quedó en el medio y pudimos ganarlo. Soy realista; también sé que nos cuesta ganar. Hay que acomodar la tropa para sentir que esto es posible”.

3) “Se juega con la cabeza y el corazón. Hay que tener ese equilibrio. Al fútbol se juega con todo eso. Objetivos claros, cortos. Hay que hacer ese gol que genere esa emoción positiva. Ir en busca de ese primer gol, que puede generar un contagio. Va a ser un partido totalmente diferente al que jugamos allá”.

4) “Después de tener un golpe duro, esto es normal. Al que se queda con la cabeza gacha, hay que agarrarlo y levantarlo. El fútbol y la vida tienen esas cosas. Hay que levantarse y seguir. No esperamos ese cachetazo, lo sufrimos. No lo controlamos. No porque el rival hubiera sido netamente superior, pero recibimos los golpes y no nos repusimos. El martes vamos a tratar de reponernos”.

La vuelta de Gonzalo "Pity" Martínez fue "la mejor noticia del día" para River, según Gallardo, para quien el mendocino "tiene jerarquía" y "entró bien" contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. ÿ <# - FotoBAIRES

5) “No basta tener optimismo de quien conduce, como en este caso. Me pasó un montón de veces, me comí cachetazos. Ya conozco la sensación, ese sentimiento. Más allá de ese optimismo y de mi mensaje, debe haber argumentos. Hay que tener argumentos sólidos para presentar un partido diferente. Sin argumentos no podemos jugar, renovarnos en el resultado. Tenemos que ser eficaces. Ya lo hemos hecho en algún momento. Los futbolistas tienen que sentirlo. Vamos a intentar. Tengo algunas ideas claras. Veré con qué jugadores lo haremos”.

6) “Darles la responsabilidad a los chicos... Si yo me dejo llevar por eso... Les doy la responsabilidad cuando creo que pueden asumirla y el equipo respalda. Darles la responsabilidad a los chicos, no. No son los salvadores. Son grandes jugadores y de un potencial enorme, pero cuando tengan la madurez necesaria. Siento que no están preparados”.

Echeverri y Mastantuono, ¿titulares contra Atlético Mineiro? Las contundentes declaraciones del Muñeco Gallardo en conferencia. pic.twitter.com/pqYNADeX9Z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2024

7) “No puedo darle un mensaje al hincha. No necesita un mensaje mío, porque va a explotar el Monumental con esa energía. Cuando volvimos de Brasil, después del golpe duro, inesperado, debimos asimilar que no era lo que la gente esperaba. Porque no dimos la talla. Fue un partido... No tengo ninguna duda de que va a explotar la cancha. Va a darnos esa inyección de energía. Después veremos si nos alcanza”.

8) “Tenemos que jugar mejor. Tomar mejores decisiones, tener desequilibrio, ganar los mano a mano. Y hacer goles. Tenemos que estar presentes”.

Ariel Ruya Por