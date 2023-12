escuchar

Cada vez hay más indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul. Fueron pareja durante más de un año, pero en agosto la relación llegó a su fin. No obstante, en el último tiempo, los fanáticos empezaron a advertir algunas coincidencias que podrían indicar una presunta “segunda vuelta”. Los rumores se acrecentaron aún más cuando salieron a la luz los planes de la cantante y el deportista para Navidad. ¿Lo curioso? Aparentemente, habrían estado más cerca de lo esperado, puesto que aparecieron imágenes de ambos por separado, pero con la misma persona.

Desde el primer momento la relación de Tini y De Paul no pudo escaparle a las polémicas, principalmente las que involucraron también a Camila Homs, expareja de él y madre de sus dos hijos, Francesca e Isabella. A pesar de todo, el noviazgo se afianzó y Martina fue un pilar fundamental para su novio durante el Mundial de Qatar. Incluso viajó para acompañarlo y alentarlo en los partidos.

Francisco Gramigna, amigo del hermano de Tini, pasó Navidad con Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @mundofamososok)

No obstante, en agosto todo cambió porque la intérprete de “La triple T” confirmó el final de la relación. “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho”, escribió en X (nuevo Twitter) y a los pocos segundos De Paul replicó las mismas palabras en su cuenta. Sin embargo, varios empezaron a sospechar que la relación podría no estar del todo terminada, ya que en las últimas semanas reconocieron algunas coincidencias en los cabellos platinados de ambos y hasta en los mismos accesorios que lucieron uno y otro. ¿Casualidad o guiños?

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, en algunos casos “una imagen vale más que mil palabras”. La cuenta de Instagram, @mundofamososok, se dio cuenta de que la noche del 24 de diciembre, los ex estuvieron con la misma persona. “El mejor amigo de Fran Stoessel pasando la Navidad con De Paul”, advirtió y compartió una captura de pantalla en la que se pudo ver a Francisco Gramigna junto al futbolista, quien lucía su nuevo look de trenzas.

La madre de Tini pasó la Navidad con su hija y también con Gramigna (Foto: Instagram @mundofamososok)

“Navidad con el R”, escribió en la Storie de Instagram el mejor amigo del hermano de Tini. Pero la segunda coincidencia se dio en las redes de Mariana Muzlera. “Salvo que se haya hecho mejor amigo del mejor amigo están todos juntos”, advirtió la cuenta Mundo Famosos. ¿Por qué? Porque en la foto que subió la madre de la cantante se la pudo ver junto a su hija y a Gramigna.

Esto dejó entrever la posibilidad de que la expareja haya pasado junta, por lo menos, parte de la noche de Navidad. El hecho de que ambos estuvieron con la misma persona y en el mismo momento alimentó, aún más, los rumores de reconciliación.

La otra pista: Rodrigo De Paul y un radical cambio de look... ¿copiado de Tini Stoessel?

Tan solo unos días antes de Navidad, Rodrigo De Paul estrenó su nuevo look y todos corrieron a ver el Instagram de su exnovia. Aunque es cierto que el campeón del mundo supo llevar todo tipo de estilos en el cabello, este no pasó inadvertido, no solo por haberse tratado de un radical cambio de imagen, sino también porque la propia Tini actualmente lleva el pelo de la misma manera.

Antes de terminar el año, Rodrigo De Paul estrenó nuevo look Instagram @rodridepaul

De Paul sorprendió al hacerse trencitas africanas en el cabello rubio, el mismo look que Martina estrenó a principios de diciembre. A esta coincidencia se le sumó la noche navideña, por lo que los rumores de reconciliación suenan cada vez más fuerte, aunque, de momento, los protagonistas de la historia aún no se pronunciaron al respecto.