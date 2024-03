Escuchar

Rodrigo De Paul es, indiscutidamente, uno de los pilares de la selección argentina. Pero no solo es reconocido por su desempeño en el campo de juego, sino también por ser el “guardaespaldas” de Lionel Messi, por sus excéntricos looks y por su vida sentimental. Pero, esta semana, el campeón del mundo reveló que se embarcó en un nuevo proyecto profesional: próximamente lanzará una docuserie, donde revelará varios aspectos de su vida. La misma, además, contará con testimonios de sus compañeros de equipo y de su entrenador en el Atlético de Madrid, Diego ‘Cholo’ Simeone.

El lunes, desde Madrid, De Paul dio una entrevista para Rumis, el programa de streaming de La casa, que cuenta con la conducción de Lizardo Ponce, Vicky Braier, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Lola Latorre y equipo. La participación fue a raíz de un pedido de su excuñado, Francisco Stoessel, hermano de Tini.

Durante la entrevista, De Paul hizo un importante anuncio referido a un nuevo proyecto, pero no en la cancha de fútbol, sino en la pantalla chica. “Esto surgió un poco también para contar mi vida, para desactivar un montón de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal, de todo lo que viví y también para dar un punto de vista de quién soy yo, que me empiecen a conocer un poco más en profundidad”, indicó el futbolista.

“Creo que la gente también merece eso de mi lado porque yo entiendo la imagen que tengo y es muy controversial. Yo nunca soy gris, es un blanco o negro por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general. No paso desapercibido y a veces generas en la gente una perspectiva o una manera de pensar que no es la real, entonces lo hago por mí también porque esto me deja tranquilo, el decir cómo fue mi vida y cómo fueron las cosas”, enfatizó y comentó que espera que también pueda servir como motivación y ejemplo para otras personas: “Como Rodrigo, puede haber un montón. Yo no nací con un don ni nada, yo lo fui laburando y cualquiera lo puede hacer”

¿De qué se trata su nuevo proyecto? De una docuserie titulada: De Paul, viviendo el sueño. Si bien por ahora son tres capítulos, dejó entrever que podría extenderse dependiendo de lo que suceda en la próxima Copa América. Aunque la producción cuenta con materia de archivo y entrevistas a su madre, a Diego Simeone, Paulo Dybala, Ángel Di María, Emiliano Martínez y Antoine Griezmann, entre otros, a De Paul también le tocó actuar. Y se defendió de antemano al decir no es “un [Leonardo] DiCaprio”.

Durante la entrevista con Rumis, Rodrigo de Paul dio detalles de su nuevo documental (Foto: Captura de video)

En el adelanto, se pudieron ver imágenes de cuando De Paul era pequeño, de sus partidos con el equipo colchonero y del Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. Incluso se escuchó hablar a Lionel Messi. “La gente ve muchas cosas de él en tele, en revistas, en diarios, pero realmente no conoce como es como persona y que tiene un corazón enorme”, dijo el capitán de La Scaloneta. A su vez, Emiliano Martínez hizo un comentario que le sacó una sonrisa a más de uno: “El otro me dice ‘decime que no me parezco a Beckham’. ‘Tenés una moral’, le digo... Vos sos Rodrigo, Beckham no salió campeón del mundo, vos sí”.

Fran Stoessel habló sobre De Paul y fue contundente

La participación de Rodrigo De Paul en el programa de streaming estuvo relacionada al fuerte vínculo que tiene con su excuñado, Francisco Stoessel, quien actualmente está con él en Madrid. “Yo me levanté a las 9 para ir a entrenar y le digo, ‘Fran, ¿vas a venir conmigo?’, pero me dijo que prefería quedarse porque tenía que organizar todo lo del programa. Vuelvo y él seguía durmiendo”, contó entre risas al comienzo de la transmisión.

Al final del programa, el productor se sentó al lado de su amigo y se sinceró respecto a la fuerte amistad que comparten. “Yo lo conocí obviamente por la flaca [Tini Stoessel], primero fue una relación más política que de amistad”, sostuvo Francisco. Pero de cuñados pasaron a grandes amigos. “Nosotros como familia hemos pasado un montón de momentos difíciles estos últimos dos años, y también hemos vivido cosas extremadamente lindas y Rodri siempre fue parte de todo esto”, aseguró.

Rodrigo de Paul y Fran Stoessel formaron una gran amistad (Foto: Instagram @ Instagram @franstoessell)

“Nuestra relación se intensificó muchísimo más por el contexto en el que vivimos. Rodri es una persona que siempre nos ha apoyado en todo momento. Ha servido como consejero y hoy se puede decir que tenemos una amistad increíble”, aseveró el hermano de Tini y aseguró que ambos comparten grupos de amigos y continúan sumando experiencias. Si bien la relación entre el deportista y la cantante llegó a su fin, ellos, como excuñados, siguieron manteniendo un gran vínculo.