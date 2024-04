El encuentro entre Juanita Tinelli y Rodrigo De Paul en Madrid que dio que hablar

Escuchar

Marcelo Tinelli pasó el fin de semana con dos campeones del mundo en España. Se encontró con Rodrigo De Paul y Nahuel Molina en Madrid y celebraron el cumpleaños del defensor. De la reunión también participaron sus hijos, Francisco y Lorenzo, y su primo, Luciano ‘El Tirri’ Giugno, y otros amigos. Pero, según se pudo advertir, cuando terminó la cena, los festejos habrían continuado en el departamento del volante de la selección argentina y allí se habría sumado Juanita Tinelli, lo cual dio cuenta de la buena onda que habría entre ellos.

Lorenzo Tinelli junto a Rodrigo de Paul en Madrid (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Marcelo Tinelli es un gran fanático del fútbol y comparte esa pasión con su familia, sobre todo con ‘Lolo’, su hijo menor y fruto de su relación con Guillermina Valdés. Padre e hijo viajaron a Qatar para alentar a ‘La Scalontea’ y vivieron una experiencia inolvidable. Ahora, durante su viaje a España, pasaron el tiempo con las figuras del Atlético de Madrid. El pequeño se sacó una foto con “su ídolo”, Antoine Griezmann, y también con Rodrigo De Paul, quien tiene una muy buena relación con el conductor.

Justamente, Marcelo publicó en Instagram una postal de la noche que pasaron juntos en Madrid. En la misma se lo pudo ver en la mesa de un bar junto a Francisco, Lorenzo, ‘El Tirri’ y algunos amigos. También estuvieron de Paul y Nahuel Molina - quien celebraba sus 26 años - junto a su pareja, Bárbara Occhiuzzi. “Cumple del crack de Nahuel Molina. Noche hermosa junto a su mujer, con Rodrigo De Paul, Francisco Tinelli, Tirri, Lolito y amigos”, comentó el presentador.

Marcelo Tinelli con sus hijos, Francisco y Lorenzo, El Tirri, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Bárbara Occhiuzzi y amigos en Madrid (Foto: Instagram @marcelotinelli)

No obstante, según pudo advertir la cuenta de Instagram Gossipeame, aparentemente, cuando la reunión terminó, la noche habría continuado en el hogar que tiene Rodrigo en Madrid. “Lo que sí parece es que anduvieron divirtiéndose en el departamento de De Paul. En la foto se ve el almohadón y la gorrita de él...”, comentó Pochi, la administradora del perfil.

En la imagen que compartió se pudo ver a Juanita Tinelli con una amiga que tenía puesta una gorra, la cual habría sido del futbolista. Además, destacó especialmente la decoración del sillón, como una prueba de la locación en la que se tomó la foto.

La foto que compartió Gossipeame que daría cuenta de que hubo una reunión en el departamento de de Paul (Foto: Instagram @gossipeame)

“Yo sabía que en su momento Coti y Cande se habían juntado con Tini y De Paul en Madrid, hubo foto, así que no creo que haya mala onda”, agregó Pochi. Esto último fue en referencia a que algunos seguidores advirtieron que a Martina y Francisco Stoessel podría no gustarle esta reunión con el clan Tinelli debido a los conflictos que tuvo su padre, Alejandro, con el conductor. Cabe mencionar que si bien hoy la cantante y el futbolista ya no están juntos, él mantiene una gran relación con su excuñado.

Aunque la foto de Juanita Tinelli en el que sería el living del departamento de De Paul sorprendió a más de uno, lo cierto es que esto podría demostrar que solamente hay buena onda entre ellos y no necesariamente algo amoroso. Cabe destacar que la joven modelo de 21 años está en pareja con Mija Mamruth, a quien presentó en las redes sociales en diciembre y de quien se mostró muy enamorada.