El rugbier de 23 años, que ya sabe lo que es subirse a podios olímpicos, debutará en los Juegos Panamericanos siendo abanderado de la delegación

Vanesa Valenti Editora

SANTIAGO DE CHILE.- Una de las particularidades del rugby seven es que brinda show por los rasgos naturales de la modalidad. La velocidad con la que se juega, su vorágine y lo cambiante que puede ser le imprimen una emoción que en el universo de los deportes olímpicos lo hace especial, más allá de la posibilidad de ver destrezas técnicas y físicas en su máxima expresión. Marcos Moneta irrumpió en ese mundo hace unos años, un mundo en el que lo llaman “El Rayo” donde es amo y señor, actor principal.

Pocos jugadores en el planeta ovalado son tan rápidos como él, considerado el mejor jugador de la actualidad. De la mano de su crecimiento vertiginoso el equipo al que llama “mío”, Los Pumas Seven, se potenciaron hasta consecuciones históricas, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021, a raíz de la pandemia por el Covid-19) y con un protagonismo internacional inobjetable. Como parte de todo ello, que es también un reconocimiento a su deporte, Moneta fue elegido como uno de los abanderados de la delegación argentina para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

A los 23 años, el Rayo, tiene dos medallas olímpicas (saltó a la escena con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en los que ganó el oro), tal vez las más deseadas en el universo de los deportes que no se llaman fútbol. Y un liderazgo de equipo en el Circuito Mundial de Seven que lo pone en el primer plano junto a un equipo argentino, que es el 2° del mundo detrás de Nueva Zelanda y ya selló su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos, París 2024. Paradójicamente, conoció primero ese sabor antes que el de los Panamericanos (es más común que sea al revés), en los que debutará en esta edición: “Sé de la pasión y cómo sienten el deporte los argentinos, en el mundo nos reconocen por eso (...) Es un orgullo representar a estos atletas”, le dijo a LA NACION en la antesala de la ceremonia inauguración que tendrá lugar este viernes y en la que ingresará al Estadio Nacional de Santiago junto a la palista de Ensenada Sabrina Ameghino, quien afronta sus sextos Juegos. Desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) le recomendó a los países designar a dos abanderados (un hombre y una mujer) en las competencias que siguen sus lineamientos, Argentina lo hizo. Marcos y Sabrina son los elegidos.

Los Pumas 7's, con Marcos Moneta como figura principal, ya se clasificaron a los Juegos Olímpicos 2024 Valentine CHAPUIS - UAR

-Pasaron ya varios días desde que se conoció la designación de los abanderados y las primeras sensaciones, pero, ¿cómo podés describir el momento en el que te dieron la bandera, concretamente?

-No, es un orgullo tremendo. Creo que ni en el colegio tuve la bandera, imaginate (risas). No, no, es un orgullo tremendo poder representar a toda la Argentina y a esta delegación. Lo dije un poquito cuando hablé (en la despedida que se hizo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el Cenard), que es un orgullo y una felicidad representar a estos atletas argentinos, que sé de la pasión y cómo sienten el deporte, en el mundo nos reconocen por eso. Cada vez que hablás con gente de otro país y decís que sos argentino inflás el pecho por lo que eso significa. Es un orgullo representar a estas personas, a estos atletas.

-Vos hacés un deporte de conjunto. Igualmente, ¿es especial ser parte de una delegación?

-No, es una locura, porque nosotros somos un deporte olímpico, pero estamos un poco alejados del Cenard porque entrenamos en Maschwitz (centro de prácticas de los Pumas Seven) y no conectamos mucho con la gente de la delegación argentina. Y siempre que tenemos estos eventos donde estamos con todos los atletas, como fue el desfile de Tokio 2020, que fue una locura... Te da una energía extra a la hora de competir y viajar que es increíble.

-Se te dio todo muy rápido. Los Juegos Olímpicos de la Juventud para acá no paraste. ¿En qué lugar se ubican estos Juegos Panamericanos?

-Después de los Juegos Olímpicos, hablando de eventos olímpicos, es el lugar más importante. Olímpicos, Panamericanos, Odesur y los Sudamericanos, en ese orden. Así que hay muchas ganas. Nunca formé parte de unos Juegos Panamericanos y ojalá pueda ganar la medalla de oro en estos.

-Pumas 7′s recién logró en Lima 2019 hacerse dueño de la medalla de oro, es el equipo campeón defensor. ¿Defenderla es el objetivo lógico que buscan?

-Sí, sí. La verdad que siempre nos gusta. Siempre, como dice nuestro entrenador (Santiago Gómez Cora), vamos de a poco. Primero ganar nuestro continente, después la región. Van a ser los Panamericanos y después ir al mundo a testearnos con todos, a probarnos con todos en los Juegos Olímpicos o el Circuito Mundial de Seven. Así que queremos confirmar nuestro nivel, nuestro laburo, tratando de obtener esta medalla de oro y conquistando la región.

-En Santiago 2023 el rugby seven es uno de los deportes que no da clasificación olímpica, además de que ustedes ya la lograron. Sin embargo, van con todo, ¿tiene que ver con ratificar todo lo que lograron en los últimos años?

-Sí. Nosotros no subestimamos nada. Estamos con lo mejor porque queremos buscar esa medalla. También tenemos por delante una temporada larga que arranca con los Juegos Panamericanos, después se nos viene el Circuito Mundial y termina en la ruta con los Juegos Olímpicos de París. Va a ser un año largo en el que estos Juegos nos van a ayudar a construir y obviamente a buscar el resultado que queremos.

-¿El continente los mira diferente por todo lo que pasó también en el Circuito Mundial (terminaron segundos en la última temporada?

-Sí, la verdad que este año fue una locura. El pasado también, desde Tokio que venimos haciendo ruido y que tus rivales te miren con respeto y admiración la verdad que es hermoso. Y creo que hoy en día a la hora de jugar somos uno de los que equipos a ganar. Así que eso hay que saber tomarlo con responsabilidad y saber llevarla.

Marcos Moneta y Sabrina Ameghino recibieron la bandera argentina la semana pasada en el Cenard COA

-A nivel personal, ¿cómo manejás el lugar que tenés hoy en el plano internacional, en los reconocimientos?

-Trato de no pensarlo mucho, pero siempre es lindo cuando tus familiares, amigos, compañeros te lo remarcan. Una motivación que tengo día a día es poder influir y motivar de manera positiva a todos los chicos que te piden fotos. Por ahí a veces te cansás, pero la verdad que es hermoso saber el impacto que estás logrando en ellos, ser inspiración. Es algo que me motiva día a día para seguir haciendo lo que hago.

-¿Cuál es el mensaje que elegís darles a esos chicos que se te acercan?

-Que disfruten. Que disfruten, que la pasen bien. Obviamente con responsabilidades, con respeto, con todo lo que eso conlleva. Pero disfrutando. Cuando me toca a un chico, le digo que disfrute, que todavía es chico, que ya su oportunidad va a llegar y que lo que tenga que hacer, lo haga en serio. Y cuando me pregunta un competidor profesional, le digo que disfrute. Siempre van a haber nervios, ansiedad y todos esos sentimientos, pero una reflexión que alguna vez me dijeron es que cuanto más grandes son los nervios, la ansiedad, el miedo, más grande es oportunidad también. Así que hay que aprovecharlo.

Cuando estás en este lugar, como el de llevar la bandera argentina en lo que va a ser la inauguración, ¿uno tiene una responsabilidad que va más allá de lo que hace adentro de la cancha?

Sí, sí. Obviamente que sí, pero es una responsabilidad muy linda.

La medalla de bronce de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es un hito para la historia del rugby argentino Santiago Filipuzzi - LA NACION