Marcos Moneta, estrella de Pumas 7s, fue operado a raíz de la fractura de peroné y apunta a estar pleno en los Juegos Olímpicos París 2024

Del quirófano a la rehabilitación. París 2024 es el objetivo y no hay un minuto que perder. Marcos Moneta llegó de Hong Kong, se operó el martes por la mañana y por la tarde empezó a mover el tobillo derecho. La buena noticia: no hay compromiso ligamentario, por lo que el período de inactividad del jugador de Pumas 7s será más breve que en caso contrario.

“Por suerte, salió todo perfecto, de acuerdo con lo planificado. Estamos muy contentos”, adelantó el doctor Guillermo Botto, médico de los Pumas, para LA NACION. “Marcos está muy bien, es muy fuerte de la cabeza, y recibió apoyos de todo el mundo: compañeros, entrenadores, familiares, amigos”.

Marcos Moneta, estrella del seleccionado argentino de seven, sufrió un esguince de tobillo derecho el viernes en el primer partido del Seven de Hong Kong, ante Estados Unidos, que lo marginó inmediatamente de la competencia. Los primeros estudios revelaron fractura de peroné, aunque no se sabía a ciencia cierta la extensión de la lesión, que finalmente se conoció al momento de operar la zona.

La salida en andas de Moneta tras sufrir la lesión en Hong Kong

“Sufrió solamente la fractura del peroné; los ligamentos están muy bien. Es una buena noticia; de lo contrario, habría sido una rehabilitación más lenta”, confirmó Botto. “Está todo pensado y programado para que pueda llegar bien al 24 de julio, cuando comenzarán los Juegos Olímpicos de París”.

Botto, que operó al jugador en la mañana del martes en el sanatorio La Trinidad, de San Isidro, informó que el jugador permanece con una venda elástica en el tobillo, camina con muletas y apoya parcialmente el pie derecho. “Ya empezó a hacer movimientos del tobillo. La rehabilitación empezó en el día 1″.

Moneta fue premiado como el mejor rugbier de seven en el mundo en 2021 y quiere, en 2024, una nueva medalla olímpica. Zach Franzen - Zach Franzen

¿Cuáles son los pasos por seguir? “Tiene dos o tres días más de reposo, con hielo. Dentro de una semana dejará las muletas y podrá empezar a hacer bicicleta. Dentro de 15 días le serán retirados los puntos y podrá empezar a hacer ejercicios de fisioterapia”, respondió Botto. “Dentro de un mes o un mes y medio podrá empezar a trotar, de acuerdo con la tolerancia”.

Según los tiempos usuales de recuperación de una lesión de este tipo (seis a ocho semanas), Moneta puede llegar a estar en la etapa final del Circuito Mundial de Seven, que tendrá del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid. Allí, los ocho mejores de la tabla pelearán por el título de campeón de la temporada 2023/24, y los Pumas ya están clasificados. Sin embargo, Botto prefirió ser cauto y descartó de plano la presencia de Moneta. Ya se sabía que el Rayo no estaría disponible para la última etapa regular, la del 3 al 5 de mayo en Singapur. Todo apunta a que llegue al 100% a París 2024.

Tries de Marcos Moneta el año pasado

Moneta es el mejor jugador de los Pumas 7s, un equipo que está atravesando el mejor momento de su historia. Fue subcampeón en la temporada pasada, que cerró con seis finales y tres trofeos, y empezó ésta aun mejor, con tres conquistas en las primeras cuatro etapas. Aunque bajó un poco su rendimiento en las últimas dos etapas, sigue siendo uno de los favoritos para ganar el Circuito en Madrid y la medalla dorada en París.

Distinguido como mejor jugador de seven del mundo en 2021, cuando fue determinante en la medalla de bronce lograda en los Juegos de Tokio, Moneta es imprescindible para el equipo argentino. Si bien el seleccionado tiene muchos jugadores de clase mundial y un sistema de rugby que excede las individualidades, Moneta es de esos intérpretes distintos, que dan otra dimensión al juego a partir de su capacidad de generar peligro donde parece que no hay posibilidades.

Las lesiones son parte del juego. Ahora hay que mirar adelante. Todo indica que Marcos Moneta estará en París 2024.

