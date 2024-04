La seria lesión de Marcos Moneta: una mirada alentadora, con los Juegos Olímpicos en el horizonte

Escuchar

El momento de ensueño que atraviesa el seleccionado argentino de seven sufrió de repente en un cimbronazo inesperado que hace tambalear los cimientos que tanto le costó forjar. La lesión de Marcos Moneta, su mejor jugador y una de las estrellas de la disciplina a nivel mundial, sufrió en el Seven de Hong Kong una lesión que lo marginó del certamen y pone en jaque su continuidad en el Circuito Mundial, donde los Pumas 7s aspiran a pelear por el título al campeón de la temporada, e incluso siembra dudas respecto de su participación en los Juegos Olímpicos de Francia 2024, el objetivo mayor del equipo.

Moneta sufrió la fractura del peroné de la pierna derecha, según determinaron estudios realizados en la primera jornada de acción del torneo más tradicional y más concurrido del calendario anual. A su regreso a la Argentina, se realizará estudios de mayor profundidad para conocer el verdadero grado de la lesión, el proceso de recuperación y el tiempo de inactividad.

Para los Pumas 7s se trata de una baja sensible, que ensombrece su condición de candidato. Si bien el equipo que conduce Santiago Gómez Cora tiene un sistema de juego que no se afirma sobre las individualidades y un plantel amplio con capacidad de recambio, Moneta es uno de esos jugadores que aparecen muy de vez en cuando con capacidad de marcar diferencia por sí mismo, de crear algo allí donde antes no había nada.

La acción en la que Marcos Moneta sufre la fractura en el peroné derecho, durante el partido de los Pumas 7s frente a Estados Unidos, en el Seven de Hong Kong

La lesión se produjo en la primera acción del primer partido de Pumas 7s en el Seven de Hong Kong, ante Estados Unidos. Moneta chocó con su compañero y amigo Rodrigo Isgró, quien al tacklear a un oponente cayó sobre la pierna derecha de Moneta y le produjo una torsión a la altura del tobillo.

Después de llegar a cuatro finales consecutivas y ganar tres de ellas (además de terminar quintos en Los Angeles), la Argentina lidera con amplitud la tabla general del Circuito Mundial 2023/24 y ya tiene asegurado un lugar entre los mejores ocho que pelearán por el título en el Seven de Madrid, que se disputará del 31 de mayo al 2 de junio en el Estadio Civitas Metropolitano. ¿Podrá llegar Moneta a esa instancia?

“Lo que se observa en las imágenes televisivas es que el pie se desvía hacia afuera, entonces lo que puede haber pasado es que el peso del jugador recae sobre el peroné provocándole con el impacto la fractura, o bien porque el tobillo se revierte y abre la sindesmosis y se rompe arriba”, explica Iván Ayerza, traumatólogo y médico deportólogo que trabaja con el club Newman, consultado por LA NACION. “Si fuera sólo la fractura, la recuperación podría demandarle entre seis y ocho semanas, por lo que es posible que llegue a Madrid. Sin embargo, este tipo de torceduras, al contrario del 90% de los esguinces de tobillo en los que el pie cede hacia adentro, pueden acarrear además una lesión ligamentaria. Si hubiera rotura de la membrana sindesmosis, que une la tibia con el peroné, la recuperación sería más larga. De cualquier forma, no creo que tenga problemas en llegar a París 2024.”

Moneta es uno de los imprescindibles Zach Franzen - Zach Franzen

La competencia del seven en los Juegos Olímpicos se jugará entre el 24 y el 30 de julio en el Stade de France de Saint Denis, en las afueras de la capital francesa. Es decir, dentro de tres meses y tres semanas. Aun si los pronósticos fueran los más pesimistas, considerando la juventud de Moneta (24 años) y sus dotes físicas, es de esperar que llegue en la gran cita.

Al margen de los tiempos, el hecho de perder a Moneta por los próximos torneos significa un golpe duro para el los Pumas 7s, justo en un momento en que habían retrocedido un paso en el excelso rendimiento que habían mostrado al final de la temporada pasada y al inicio de ésta. El equipo viene de ser quinto en Los Ángeles y no comenzó bien en Hong Kong, con derrotas ante Estados Unidos y Nueva Zelanda. Al término de su participación en Hong Kong, los Pumas 7s vuelven a la Argentina para prepararse para el Seven de Singapur a principios de mayo, el último antes de ir a Madrid.

El momento de lesión de Marcos Moneta en el duelo vs. Estados Unidos que lo dejó fuera de Hong Kong. 👎🇦🇷pic.twitter.com/mGfdHmkMsP — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 5, 2024

La baja de Moneta se suma también a la del capitán Santiago Álvarez, quien se encuentra en Buenos Aires recuperándose de una fractura de acromio clavicular sufrida en Los Ángeles, aunque se espera que esté de regreso para la siguiente etapa.

De pronto, algunas nubes aparecen en el cielo de un equipo que sólo veía el cielo diáfano. La adversidad ha sido parte intrínseca en el forjamiento de los Pumas 7s. Una más no los va a hacer retroceder.