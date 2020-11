Mariano Closs: "Maradona es un cuento, no pudo haber sido real este hombre"

30 de noviembre de 2020

El conductor de ESPN F10, Mariano Closs, se mostró este lunes aún conmocionado por la muerte de Diego Maradona, a raíz de los homenajes que se le realizaron al "Diez" en todas las canchas del mundo.

Según reveló Closs en su programa, el relator no pudo concentrarse en los partidos de la fecha del fútbol argentino por la estela de tristeza que todavía tenía por el deceso de Maradona: "No me pude escapar este fin de semana de lo emocional, porque además, está dado en el amor que tiene toda la gente, el medio. Uno cuando ve la televisión, no había una sola persona que no sintiese lo que sucedió".

Luego, el periodista deportivo expresó: "Yo quiero tratar de comprender lo que significó este hombre. La pelota ya existía. Los treintañeros, los veintipico, ¿qué vieron? ¿Cómo puede ser que Mbappé, Neymar, que el mundo entero haga una referencia sobre esta persona?".

Diego Maradona, entrenando en los bosques de Palermo en el año 1996 Fuente: Archivo - Crédito: Jorge Quiroga / LA NACION

Al margen de la congoja por la muerte de Maradona, el animador reveló que le hace feliz "cómo el mundo entero, se rinde a los pies" de la figura de Diego, y se refirió a la "situación de hipocrecía" que existió toda la vida alrededor de la figura de "Pelusa".

"A Diego, en los dopings, ¿nunca le habían mostrado nada? ¿Siempre estuvo limpio cuando jugaba en sus equipos y en la Selección Argentina? (...) Ahí te das cuenta que el mundial de Estados Unidos, fue una trampa".

Y agregó: "La imagen, luego, marca como el propio (Josep) Blatter lo premia como el hombre (NdeR: Maradona fue votado como el mejor jugador del siglo por los hinchas). ¿Y si fuiste vos mismo el que lo echaste de una copa del mundo exponiéndolo a que lo suspendan? Como Italia mismo, que juntado con la Camorra lo mandan para la Argentina. ¿O los tenistas están todos limpios?", comparó el conductor de Radio Continental.

Mariano Closs Crédito: Captura TV

Para concluir, Closs metaforizó diciendo que Maradona "es un cuento" porque "no pudo haber sido real este hombre y su vida". "Estaba gordo así, y a los quince minutos estaba flaco. Era un genio. Iba a la cinta y sabía lo que tenía que hacer. Iba a trotar y corría y se preparaba y era lo que vimos: musculoso, fibroso, impecable", graficó.