River hace historia: de la mano de Martín Demichelis tiene un ritmo arrollador y rompe récords

“No hay ningún equipo campeón con 30 puntos”. Mientras Martín Demichelis baja un mensaje de mesura y calma delante de los micrófonos, su River sigue a paso firme construyendo un presente prometedor. El triunfo agónico ante Newell’s, en Rosario, por 1-0, con el tanto de Pablo Solari a los 95 minutos fue quizás el más festejado de todo el ciclo por lo trabajado y lo valioso de los tres puntos conseguidos. Y porque le permite sostener una impecable racha positiva de triunfos: son siete en consecutivos con siete vallas invictas para completar el segundo mejor arranque de toda la historia de un técnico riverplatense.

Demichelis ya se metió en los libros con 12 triunfos y tres caídas en sus primeros 15 encuentros como entrenador del conjunto millonario , ubicado sólo detrás de Carlos Peucelle, que en 1942 enfiló 12 victorias, dos empates y una caída con 38 goles a favor y 17 en contra. Para el actual DT, se trata de un espectacular 80% de efectividad (36 puntos de 45 posibles) gracias a los 30 goles a favor y los 11 en contra entre todas las competencias disputadas.

Anoche, el gol de Solari le permitió también sellar otro récord histórico: ganó por primera vez en el profesionalismo siete partidos seguidos en el torneo local sin recibir goles . Los éxitos ante Lanús (2-0), Godoy Cruz (3-0), Sarmiento (2-0), Unión (1-0), Huracán (3-0), Gimnasia (3-0) y Newell’s (1-0) son los que le permitieron ser líder del torneo y lograr una racha que solamente había ocurrido en 1929 cuando todavía el deporte era amateur en el país.

Por otro lado, desde el Apertura 1991 que River no lograba ganar diez partidos en las primeras 12 fechas de un torneo local . ¿Los mejores campeonatos antes del actual? El de 1932 (11-1-0), el Metropolitano de 1975 (10-2-0), el Apertura 1991 (10-2-0), el de 1937 (10-1-1), el de 1942 (10-1-1) y el Nacional de 1972 (10-1-1).

A pesar de las estadísticas prometedoras, el DT evitó hacer foco en eso: “ Le resto importancia porque de nada sirve si no lo podemos sostener. Con 30 puntos no hay ningún campeón y hay que ser cautos, humildes y seguir trabajando . Tener esa solidez en estos partidos no sé si convence, pero incentiva a los jugadores. Los números están ahí para la estadística. Hay que seguir porque no se alcanzó nada. Da un cierto grado de tranquilidad, me gusta que el equipo sea sólido y al mismo tiempo ofensivo”. Además, agregó: “A los hinchas les digo que hay que ser cautos. Queda muchísimo y es muy larga la temporada. Les pido que vayan al estadio, nos apoyen de principio a fin, como lo vienen haciendo, porque necesitamos ganar y los tres puntos para acomodarnos en el grupo de la Copa Libertadores”.

El festejo por el gol de Solari en la agonía del partido entre River y Newell's LA NACION/Marcelo Manera

En cuanto al rendimiento del equipo, de acuerdo a los datos de Opta, River es líder en pases acertados (promedio de 438 por juego) y en remates al arco (5.7 por juego y el segundo con mayor posesión de balón (61,8% de promedio) detrás de Argentinos Juniors (62,1%). Una clara muestra de la idea dinámica y agresiva que le quiere imprimir a su juego. Así, entre los 28 equipos del torneo, es el más goleador (22) y el menos goleado (5), junto a San Lorenzo, logrando una diferencia de +17 con una larga distancia sobre Talleres, con +10.

Entre los tantos a favor, son 12 futbolistas los que ya anotaron : Lucas Beltrán (7), Nacho Fernández (3), Esequiel Barco (3), Miguel Borja (3), José Paradela (2), Salomón Rondón (2), Leandro González Pirez (2), Santiago Simón (2), Pablo Solari (2), Rodrigo Aliendro (1), Matías Suárez (1) y Agustín Palavecino (1). Está claro que tiene variantes de sobra.

Sumado a eso, el arco de Franco Armani ya acumula 639 minutos sin recibir goles y, en parte, esa construcción de atrás hacia adelante también explica el presente del conjunto millonario. Tras la última caída ante Arsenal, del 26 de febrero pasado por 2-1, Demichelis dijo: “Me gustaría que el equipo sepa controlar los resultados sin perder el orden defensivo, y que no haya sensación de peligro cuando la toma el equipo contrario. Hay que trabajar en eso”. Tras siete fechas, parece haberlo logrado.

Nacho Fernández, una de las piezas claves del equipo de Demichelis Fotobaires

“Este es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental y de apoyar. Tomar a River no es fácil para nadie. Cuando uno se predispone y acepta sabe que tiene que soñar en grande. Pero hay que ser cautos, el triunfo de recién ya está olvidado y ahora tengo que pensar en Sporting Cristal. Lo vivo con tranquilidad, aunque fue la primera vez que fui tan eufórico en el festejo. Era dar un golpe y esto nos fortalece muchísimo desde lo anímico. Sigo soñando, pero sin alejarme del día a día ”, declaró Demichelis, quien ya pone en marcha la semana de trabajo de cara a la Copa Libertadores. El calendario no frena. Y River tampoco quiere hacerlo.