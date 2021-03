Matías Bonanno, el rosarino de 18 años que ganó la eLibertadores: juega para el equipo de Kun Agüero y se llevó 15 mil dólares

Histórico. Matías Bonanno escribió una de las páginas más doradas en la vida de los Esports en Sudamérica: el rosarino se consagró campeón de la primera edición de la CONMEBOL eLibertadores y dejó la bandera argentina en lo más alto de la escena mundial. A los 18 años, el jugador de KRÜ Esports, el equipo de Sergio “Kun” Agüero, demostró nuevamente que es el mejor de la región en FIFA 21 para PlayStation 4 y levantó el trofeo del torneo virtual del torneo de fútbol más importante de Sudamérica tras ganarle 6 a 1 al brasilero CM_Dudu en la final.

Para dimensionar el logro, fueron más de 350 jugadores los que participaron de la etapa clasificatoria, solo los ocho mejores de la región de cada consola (PS4 y Xbox) pudieron acceder a la instancia decisiva y Bonanno fue el único argentino. Entrenado por Fernando “Bolt0k” Calvo, el camino hacia la Copa tuvo momentos de alegría, tensión y desahogo, pero fueron todas alegrías: ganó todas sus series hasta el título. Para llegar a la gran final, había superado a GianfrancoTr (3 a 1), CM_Dudu (5 a 3) y MH R10 (4 a 3) en las rondas anteriores. Con el éxito, embolsó USD 15.000 como premio.

“Estoy muy contento y satisfecho por el resultado y mi rendimiento. Es un orgullo ganar la Libertadores, que es lo máximo de Sudamérica . Que sea la primera edición también es muy importante para mí. Ahora quiero descansar y disfrutar de lo que conseguí. La agradezco a toda Latinoamérica por apoyarme y les dedico el título a mi familia y amigos”, comentó Bonanno, quien rápidamente recibió las felicitaciones de Agüero, quien siguió desde Manchester la final y hasta se animó a enviar mensajes de aliento y apoyo en el chat de la transmisión en Twitch.

“Felicito mucho a Mati por este triunfo, y a Bolt0k por acompañarlo. Ojalá disfrute mucho de esta victoria porque no se da todos los días. Él había ganado tres Qualys pero esta era otra competición. No fue fácil y se midió con chicos de Brasil que tienen una conexión a favor, me pone muy contento que se quede la Copa en Argentina. Él tiene experiencia y manejó muy bien la presión, demostró por qué se destaca tanto ya no solo en su país ”, comentó el Kun, CEO de KRÜ Esports.

CAMPEON🏆 CAMPEON 🏆CAMPEON 🏆CAMPEON🏆



MATIAS BONANNO ES EL CAMPEÓN DE LA #eLIBERTADORES



EL CAMPEÓN DE AMERICA ES DE KRÜ ESPORTS@Matiasbonanno9 🤝 @Bolt0k #VamosAJugar 🤟 pic.twitter.com/B6K9CX30xJ — KRÜ Esports (@KRUesports) March 17, 2021

No parece haber techo para el jugador rosarino. No sólo es el mejor del continente en FIFA 21, sino que los resultados lo acompañan en cada torneo que disputa. El último fin de semana consiguió su tricampeonato en las Qualys sudamericanas del FIFA Global Series, en el camino a la Copa del Mundo. Sí, ganó tres de las cuatro etapas clasificatorias que disputó. Además, este 2021 también fue el primer campeón del torneo de la eLPF que organiza la Liga de Fútbol Profesional.

El 2020 fue un año muy especial para Bonanno, la promesa argentina que ya es una realidad en el mundo de los Esports. Antes de dar el gran salto, fue campeón de la eLiga Profesional y de la eCopa Argentina AFA con Argentinos Juniors para afianzarse como el jugador más destacado del ámbito local y también se lució con San Lorenzo en la Copa IESA Argentina en la modalidad 11v11 Clubes Pro.

Pero en octubre pasado todo cambió: recibió el llamado de Sergio Agüero y la oferta para sumarse a KRÜ Esports fue irresistible. Ahora, con la camiseta fucsia puesta, todo se potenció. Su nombre ya está en lo más alto del continente y el equipo de Kun no detiene su marcha mientras ya se posiciona entre las primeras instituciones del mundo: los cuatro jugadores del club se destacan en Sudamérica, Norteamérica y Europa y apuestan a los grandes torneos internacionales. Una organización que no para de crecer.

