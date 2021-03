El furor de KRÜ Esports en FIFA 21: qué hay detrás del éxito del equipo del Kun Agüero

Pasaron exactamente cinco meses de aquel emblemático 15 de octubre de 2020 en el que Sergio Agüero anunció la creación de KRÜ, su equipo de eSports para formar parte de las competencias de los videojuegos competitivos, crear contenido audiovisual y organizar eventos. Desde aquel entonces, el crecimiento sostenido no se detuvo: hoy el club es líder absoluto en la región en FIFA 21, compite desde enero en VALORANT, tiene a Markito Navaja como uno de los streamers más conocidos del país y a futuro planea diseñar una Gaming Office tanto en la Argentina como en España para que los jugadores puedan entrenar y competir en un espacio en conjunto. Mientras el ambicioso proyecto sigue su camino y planea potenciarse a futuro, el presente marca una realidad: el éxito en FIFA 21 llegó de forma intempestiva, pero tiene una explicación. Nada es casualidad.

Con tan solo 18 años, el rosarino Matías Bonanno es el primero en el ranking de Sudamérica en FIFA 21 con resultados espectaculares: ganó tres de las cuatro Global Series de EA Sports que disputó en PlayStation 4 y es el único argentino que logró clasificarse a la Copa eLibertadores, que se está disputando desde este lunes hasta el miércoles. El torneo que organiza CONMEBOL reparte un acumulado de 100 mil dólares en premios y otorga tres plazas directas por plataforma (ocho juegan en PS4 y otros ocho en Xbox One) para el Playoff de América del Sur. Pero no todo queda ahí. Valentín Mazzalupo (bonaerense, 18 años) es quinto en Xbox en Sudamérica; Gustavo Nascimento (brasilero, 25 años) es primero en Xbox en Nortamérica y ganó la Global Series 2; y Yago Fawaz (porteño, 20 años) está 23° en Europa y es uno de los 32 clasificados a la eChampions League. Números impactantes en un corto plazo.

“Hay que estar las 24 horas para los chicos, esto es como un club y cada persona debe cumplir su rol. A mí me interesa que estén tranquilos, cómodos y que disfruten”, fueron las palabras que utilizó el Kun Agüero en la presentación del equipo. Y así ocurre día a día: en KRÜ hay un entrenador por jugador, un Team Manager que se ocupa de ser el coordinador general, analistas, psicólogos deportivos, nutricionistas y un amplio equipo de trabajo que se encarga de que los jugadores tengan todo lo necesario para poder entrenar, jugar y hacer stream en Twitch. Así lo explica Sebas Fernández, manager de la institución, en diálogo con LA NACION.

“Esto no es casualidad. Los resultados buenos de forma rápida no se dan porque sí. Hay mucho talento y un fuerte apoyo del club. Tampoco hay que acostumbrarse a ganar siempre. Es necesario saber que pueden suceder derrotas y que hay un margen muy amplio para mejorar y crecer. Para eso debemos ser autocríticos y aprender de los errores. Pero es más fácil con estas condiciones y con el talento que hay en el equipo. Mi trabajo es que los chicos entiendan que deben valor las herramientas que se les da, porque no pasa en otros lados. Están en un lugar en el que muchos quisieran estar. No tienen que acostumbrarse a que esto es lo normal, porque no lo es en la escena sudamericana y en muchos otros lados del mundo tampoco. En KRÜ tenemos herramientas como psicólogos, nutricionistas, FIFA Points para armar el equipo en el juego, hardware y software para realizar streaming y diversos detalles generales. Hay que valorar y trabajar con hambre y ganas para achicar el margen de error”, cuenta Sebas.

Sebas Fernández, Team Manager de KRÜ Esports KRÜ Esports Fotos

“La repercusión del equipo fundamentalmente viene de la mano de Sergio y lo que él generó por sus propios medios con su aparición en Twitch. Despertó una fiebre y una pasión muy linda con los chicos. Eso puso los ojos en él y el lanzamiento de su club viene de la mano de lo que es como futbolista y lo que generó cuando nadie lo esperaba”, agrega el Team Manager. “Se está trabajando muy bien y con objetivos muy claros. El laburo del club es inmejorable. Hay compromiso, dedicación y ganas de crecer para ser mejores. Es muy difícil no tener buenos resultados así. El gran desafío es seguir mejorando. Los chicos sueñan con vivir en la escena y están demostrando cosas muy buenas. Estamos en nivel para pelear en el plano internacional en cualquier torneo. No sé cuántos clubes del mundo tendrán un promedio de ranking individual similar al nuestro. Aspiramos a que los chicos sigan con motivación para crecer profesionalmente sin dejar de lado que es la primera temporada y que muchas veces la experiencia es importante. Nos basamos en la vieja receta de trabajar, ser comprometido, entrenar y ser autocríticos para analizar errores”.

Para dimensionar el presente de Matías Bonanno como mejor proplayer sudamericano hay que entender que son más de 300 los jugadores verificados en PS4 que compiten en las clasificatorias para alcanzar el Top 4 de la Global Series y pelear por el título. El argentino de KRÜ se clasificó en las cuatro oportunidades y, además, ganó tres. “El presente del equipo está siendo increíble. Hoy estamos siendo una de las mejores organizaciones del mundo. Hay un trabajo desde adentro que no se ve, que está siendo muy bueno. La repercusión se va dando y al salir campeón de Sudamérica ayudó mucho. Pero estoy jugando en el club del Kun, no hay mucho que agregar”, cuenta Bonanno con LA NACION antes de iniciar su camino en la eLibertadores.

Matías Bonanno, campeón con KRÜ Esports a los 18 años KRÜ Esports

“Los trabajos que hacemos en la semana con los coaches se ven reflejados en los torneos y creo que ahí está la clave de los resultados. A todos nos está yendo muy bien esta temporada y la clave del éxito es el trabajo. No hay mucho secreto”, agrega el joven que es la gran promesa de la escena argentina. “Todavía hay muchas formas de seguir mejorando y trabajando, especialmente en lo mental con los nuevos psicólogos deportivos. Vamos a mejorar mucho en lo que nos faltaba. A todos nos falta un poco eso y ahora nos va a ayudar mucho”.

Por su parte, Gustavo Nascimento, radicado en Estados Unidos, es la gran aparición en Norteamérica. En febrero pasado consiguió su primer título con la camiseta de KRÜ al ganar la Global Series 2 de la región y quedarse con el primer puesto en el ranking. Ahora, tal como Bonanno, apuesta por seguir haciendo su camino para pelear por la clasificación a la FIFA eWorld Cup, el torneo que reúne a los mejores de cada continente. “El trabajo de KRÜ está siendo increíble, fantástico. Personalmente siento que tengo el apoyo y la ayuda para todo, no solo para entrenar al FIFA. Todo lo que necesito, un equipamiento, una máquina o cualquier cosa, yo sé que el club está para eso. Eso es muy importante, también el apoyo de los coaches y los psicólogos. Son todas ayudas necesarias que te hacen ser un mejor jugador. Y creo que eso ocurre con todos los chicos”, cuenta el jugador brasilero.

🔥REMEMBER THE NAME🔥



GUSTAVO NASCIMENTO CAMPEÃO DA AMÉRICA DO NORTE🏆@GN10_ CAMPEÓN DE NORTEAMERICA🏆



GGWP @EssntialsGaming y @arielmc92! Esa joven bestia seguirá dando mucho que hablar! 🤟🔥 pic.twitter.com/Urb7JuSePK — KRÜ Esports (@KRUesports) February 7, 2021

“Los resultados se dan por todo el trabajo que se hace para poder jugar bien. Tenemos lo que necesitamos para poder jugar tranquilos y hacer lo nuestro. Es un factor muy importante para el éxito: que todos los chicos están contentos para mejorar y ganar torneos. Yo juego todos los días, estudio a mis adversarios, miro a otros proplayers para ver si puedo rescatar algo que quizás ellos hacen y yo no. Busco cómo mejorar y agregar detalles a mi juego. Así trabajamos cada día porque tenemos muchos torneos por delante. Estoy seguro que puedo volver a ganar otra Qualy y me puedo mantener como el número 1 de América”, completa Gustavo.

Mientras la escena de los Esports no para de potenciarse a lo largo y a lo ancho del mundo, la organización del Kun Agüero ya es un punto de referencia en Sudamérica. Aquel atractivo proyecto en el que se embarcó el jugador de Manchester City y la selección argentina se transformó en una auspiciosa realidad. Y el futuro parece tener mucho más para ofrecerle.