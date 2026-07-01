Mbappé bancó a Deschamps, que se rindió a sus pies: la dedicatoria del goleador y la reverencia del DT

Kylian Mbappé no sólo es el goleador insaciable que acecha a Lionel Messi en la tabla histórica de artilleros de las Copas del Mundo. También, cuando los ojos del planeta están sobre sus fenomenales actuaciones y registros impactantes, el autor de 18 tantos en la misma cantidad de partidos disputados en la cita máxima de la pelota mostró su estirpe de líder: le dedicó el primero de sus dos goles al director técnico Didier Deschamps.

Hay una razón clara: en pleno certamen, el estratega sufrió la muerte de su madre, motivo por el cual había viajado hasta Francia para despedirla. El entrenador, rendido a los pies del astro que encabeza su ilusión de ser campeón otra vez, también le demostró admiración: le hizo una reverencia cuando dispuso su salida en el segundo tiempo.

Gol de Francia y Mbappé se configuran como sinónimos. Kylian, después de convertir en la primera mitad uno de los dos tantos que apotaría en el 3-0 sobre Suecia, salió a festejar con un solo propósito: correr hacia la mitad de la cancha e ir al encuentro de Deschamps.

El entrenador, que afronta su último certamen al frente de Les Bleus y será reemplazado por Zinedine Zidane, se sonrió y recibió el afectuoso saludo de su máxima estrella. El gesto del crack de Real Madrid reconfortó a Deschamps, cuya ausencia en el enfrentamiento con Noruega (en la última fecha de la fase de grupos) se dio por la muerte de Ginette, su madre.

El festejo de gol de los jugadores de Francia junto a Deschamps, quien sufrió el fallecimiento de su madre hace algunos días. pic.twitter.com/5XAwU6YQwD — TyC Sports (@TyCSports) June 30, 2026

“La idea de este grupo, su ADN, es que estamos todos juntos. Y sabemos que el entrenador ha experimentado una prueba que desafortunadamente todos pasarán y es muy difícil. Hay cosas más importantes que el fútbol, por eso tuvimos ese gesto de ir con todo el equipo a saludarlo: él sabe que nunca estará solo, nosotros lo apoyaremos pase lo que pase”, subrayó Mbappé sobre la dedicatoria a Deschamps en la celebración del gol.

Mbappé, que es el primer futbolista en sumar 10 tantos en partidos de eliminación directa en la historia de los Mundiales, ratificó que es una de las grandes figuras de este certamen y que va por más. Incontenible en cada aparición, sólo dejó de correr cuando fue reemplazado durante el complemento, cuando el gesto elocuente lo dio Deschamps: se acercó al cuarto árbitro y le hizo una reverencia a su capitán.

"ÉL DEBE SABER Y ÉL YA SABE QUE NUNCA ESTARÁ SOLO CON NOSOTROS", Mbappé sobre el gesto de ir a abrazar a Deschamps en el primer gol.



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Mbappé y Deschamps, dentro y fuera de la cancha respectivamente, lideran el sueño de Francia de reconquistar el trofeo que supieron levantar juntos en Rusia 2018, cuando Kylian empezó a escribir su nombre y apellido en las páginas gloriosas.