MLS: El ataque de furia de Matías Almeyda en el banco y el golazo de Carlos Vela

Almeyda es expulsado del banco de Los Angeles FC Fuente: AP

El estrés que provoca el oficio de director técnico de fútbol se manifiesta de distintas maneras. Una de las últimas muestras la dio Matías Almeyda, que anoche tuvo un ataque de ira mientras dirigía al San José Earthquakes, que terminó siendo goleado 4-0 por Los Angeles FC, líder de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

El encuentro parecía encaminado para el conjunto angelino, que ya se imponía desde los 5 minutos del primer tiempo. Sin embargo, antes de la conclusión de la primera etapa, hubo una jugada dudosa dentro del área local en la que todos reclamaron penal para San José, pero el juez decidió ignorarlo y el ex entrenador de River y Banfield se volvió loco.

Vos no sos digno ¿Me escuchás? Mirame cuando te hablo De Almeyda al árbitro

Almeyda decidió primero reclamar al cuarto árbitro por una supuesta mano en el área rival, con una queja verbal. Pero el árbitro principal ordenó la expulsión del DT, lo que movió al ex volante a responder con insultos y gestos ampulosos por una sanción que consideró injusta.

El episodio, incluso, tomó otro cariz cuando Almeyda se disponía a retirarse a los vestuarios, acompañado por efectivos de seguridad: invitó a pelear a un plateísta local y hubo que detenerlo porque había atinado a buscar al hincha a la propia tribuna.

Cuando llegó la calma, explicó que pidió una revisión del VAR por la jugada dudosa: "Por mis venas corre sangre. Me caractericé por tener sangre y no tener agua. Las injusticias muchas veces me dan mucha bronca y mucha impotencia, y cuando no hay diálogo más todavía". Además, se disculpó por su reacción al ser expulsado: "En ningún momento falté el respeto. perdí la cabeza y por eso pido disculpas públicas por esta reacción. Quien me conoce sabe que siempre he reaccionado así hasta cuando jugaba, pero por las injusticias".

Carlos Vela, de Los Angeles FC, celebra su gol ante San Jose Earthquakes Fuente: Reuters

El gran partido de Vela

Más allá de la situación que vivió Almeyda, la gran figura del partido fue el mexicano Carlos Vela, elegido como uno de los mejores jugadores de la MLS. El delantero, que ya había anotado el 2 a 0 de penal, convirtió el 3 a 0 con una jugada maradoneana, en la que dejó cuatro rivales en el camino antes de empujar la pelota al fondo del arco.