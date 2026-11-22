El español Marc Márquez ganó su octavo título mundial de MotoGP, el décimo contando las tres categorías, este domingo al terminar octavo en el Gran Premio de Portugal, asegurándose así los puntos necesarios antes del GP de Valencia que cerrará la temporada.

Márquez suma ahora ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), igualando a Giacomo Agostini, que consiguió sus coronas entre 1966 y 1975... Y supera a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

‘El Rey Ago’, como se le apoda, fue a abrazar a su joven sucesor Marc Márquez , de 33 años, que sonreía de oreja a oreja mientras estrechaba a Agostini entre sus brazos.

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Remontada de 102 puntos

“Gracias por haberme proporcionado esta moto”, exclamó el catalán durante su vuelta de honor por la radio de su máquina, dirigiéndose a su equipo oficial Ducati. Es sin duda un título histórico para Márquez , que remontó desde muy atrás tras una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en primavera y un centenar de puntos de desventaja con respecto a sus rivales.

El italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, ganó la carrera en Portimao, mientras que su compañero de equipo, el español Jorge Martín, fue segundo.

Fue la 13ª victoria en un Gran Premio para Bezzecchi, la segunda seguida en Portugal, donde ya había ganado en 2025. También se había impuesto en la carrera sprint del sábado.

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Tras Martín, el tercer puesto fue para otro español, Raúl Fernández (Trackhouse).

“Hoy todas las palabras van para Marc, que ha hecho historia. Estaba listo para luchar contra el mejor ahora mismo, y siempre que lucho con él aprendo y trato de ir a su nivel. Solo quiero darle la enhorabuena”, dijo Martín, campeón mundial en 2025.

Prudencia tras la caída por la lluvia

Tras haberse caído en la carrera al sprint del sábado, lastrado por la lluvia, perdiendo su primera chance de título en el Algarve, Márquez afrontó con prudencia el Gran Premio del domingo, necesitando únicamente acabar entre los nueve primeros. Al cruzar la línea, saltó de su moto y fue alzado por su equipo antes de correr hacia una zona en la que estaban sus seguidores más acérrimos, gritando con los brazos en alto.

Marc Márquez y una carrera rebosante de éxitos Jose Breton - AP

“El año pasado fue para mí, éste es para ustedes”, dijo a su gente antes de echar la cabeza hacia atrás y gritar para liberar sus emociones.

“Sé que a mitad de temporada, los aficionados y mi familia creyó más en mí que en mí mismo, pero hemos seguido empujando. Este título se lo dedico a todos los aficionados que han seguido creyendo en mí desde 2020”, añadió más tarde.

Esta temporada Márquez ganó siete Grandes Premios y diez carreras al esprint, tras haber logrado 11 triunfos en la campaña 2025, cuando consiguió resurgir con Ducati.

Márquez ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019. También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.

El piloto de MotoGP Marc Márquez, de España, posa con su equipo tras finalizar el Gran Premio de Motociclismo de Portugal —conquista que le valió el campeonato mundial— en el Circuito Internacional del Algarve, cerca de Portimão, Portugal Jose Breton - AP

Estos son los momentos clave de su temporada 2026:

1 de marzo: en el primer Gran Premio del año, en Tailandia, Márquez se ve obligado a abandonar por un pinchazo, un incidente muy poco frecuente en MotoGP. Es el inicio de una primera parte de temporada caótica para el catalán.

en el primer Gran Premio del año, en Tailandia, se ve obligado a abandonar por un pinchazo, un incidente muy poco frecuente en MotoGP. Es el inicio de una primera parte de temporada caótica para el catalán. 26 de abril: al día siguiente de su segunda victoria en carrera al esprint, Márquez se cae ya en la segunda vuelta del GP de España, para desesperación de las decenas de miles de aficionados congregados en Jerez, y vuelve a mostrar signos de nerviosismo mientras su moto también tiene dificultades para rendir al máximo nivel.

al día siguiente de su segunda victoria en carrera al esprint, se cae ya en la segunda vuelta del GP de España, para desesperación de las decenas de miles de aficionados congregados en Jerez, y vuelve a mostrar signos de nerviosismo mientras su moto también tiene dificultades para rendir al máximo nivel. 9 de mayo: Márquez sufre una fuerte caída en la penúltima vuelta de la carrera al esprint. Sale despedido de su moto, cae con violencia sobre el asfalto y se fractura el quinto metatarsiano. Operado del pie derecho, pero también del hombro derecho maltrecho tras su caída en Indonesia en octubre de 2025, se ve obligado a renunciar a “su” Gran Premio de Cataluña.

sufre una fuerte caída en la penúltima vuelta de la carrera al esprint. Sale despedido de su moto, cae con violencia sobre el asfalto y se fractura el quinto metatarsiano. Operado del pie derecho, pero también del hombro derecho maltrecho tras su caída en Indonesia en octubre de 2025, se ve obligado a renunciar a “su” Gran Premio de Cataluña. 31 de mayo: pese al dolor, Márquez regresa en Mugello y acaba quinto en el esprint y séptimo en el Gran Premio de Italia. Tras esta carrera, se encuentra a 102 puntos del líder italiano del campeonato, Marco Bezzecchi (Aprilia), y el título mundial parece ya inalcanzable.

pese al dolor, regresa en Mugello y acaba quinto en el esprint y séptimo en el Gran Premio de Italia. Tras esta carrera, se encuentra a 102 puntos del líder italiano del campeonato, Marco Bezzecchi (Aprilia), y el título mundial parece ya inalcanzable. 7 de junio: la semana siguiente, contra todo pronóstico, Márquez , aún lastrado por sus recientes operaciones, logra por fin su primer Gran Premio de la temporada en Hungría, el número 100 de su carrera en MotoGP. Aprovechando los problemas de sus rivales, se sitúa a 72 puntos de Bezzecchi, pero afirma “no pensar en el título”.

la semana siguiente, contra todo pronóstico, , aún lastrado por sus recientes operaciones, logra por fin su primer Gran Premio de la temporada en Hungría, el número 100 de su carrera en MotoGP. Aprovechando los problemas de sus rivales, se sitúa a 72 puntos de Bezzecchi, pero afirma “no pensar en el título”. 12 de julio: dos semanas después de un fin de semana complicado en Países Bajos, Márquez hace pleno de puntos en su circuito talismán de Alemania. Tras sumar su décima victoria en MotoGP en Sachsenring, el catalán se sitúa a 18 puntos de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), nuevo líder del campeonato.

dos semanas después de un fin de semana complicado en Países Bajos, hace pleno de puntos en su circuito talismán de Alemania. Tras sumar su décima victoria en MotoGP en Sachsenring, el catalán se sitúa a 18 puntos de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), nuevo líder del campeonato. 30 de agosto: después de un GP de Gran Bretaña complicado (noveno en el esprint, séptimo en el Gran Premio), Márquez se relanza de manera perfecta firmando un fin de semana redondo en su otro trazado fetiche, Aragón. Su octavo triunfo en MotorLand, donde en 2024 había reencontrado el camino de la victoria tras casi tres años de espera, le permite recuperar la segunda plaza del campeonato a Bezzecchi y situarse a 19 puntos de Martín.

después de un GP de Gran Bretaña complicado (noveno en el esprint, séptimo en el Gran Premio), se relanza de manera perfecta firmando un fin de semana redondo en su otro trazado fetiche, Aragón. Su octavo triunfo en MotorLand, donde en 2024 había reencontrado el camino de la victoria tras casi tres años de espera, le permite recuperar la segunda plaza del campeonato a Bezzecchi y situarse a 19 puntos de Martín. 13 de septiembre: Márquez encadena en Misano otro fin de semana perfecto (victoria en el esprint y en el GP), el quinto en las últimas siete pruebas, y alcanza a Martín en lo más alto del campeonato, empatando a puntos.

encadena en Misano otro fin de semana perfecto (victoria en el esprint y en el GP), el quinto en las últimas siete pruebas, y alcanza a Martín en lo más alto del campeonato, empatando a puntos. 1 de noviembre: una semana después de la cancelación del GP de Australia a causa del mal tiempo, Márquez se impone en Malasia y aprovecha la ausencia de Martín, que se rompió el radio derecho a la altura de la muñeca en el esprint de Phillip Island, para abrir hueco en el campeonato.

una semana después de la cancelación del GP de Australia a causa del mal tiempo, se impone en Malasia y aprovecha la ausencia de Martín, que se rompió el radio derecho a la altura de la muñeca en el esprint de Phillip Island, para abrir hueco en el campeonato. 22 de noviembre: Márquez conquista su octava corona mundial en MotoGP, la décima en total, tras finalizar octavo en la carrera del domingo en el Gran Premio de Portugal, penúltima prueba del campeonato. Un día antes, en la carrera esprint, una caída bajo la lluvia le había impedido sellar el título.