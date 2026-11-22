BARNHAM, Reino Unido.– Un pequeño pueblo inglés votó el sábado para abandonar el Reino Unido en una consulta simbólica de protesta contra los planes del gobierno de alojar a cientos de solicitantes de asilo en una antigua base de la fuerza aérea situada en sus proximidades.

La votación en Barnham, en el este de Inglaterra, siguió a un referéndum de protesta similar celebrado en septiembre en el pueblo de Piddington, en el condado de Oxfordshire, también en rechazo a los planes del gobierno de trasladar a los solicitantes de asilo desde hoteles a antiguas instalaciones militares.

Entre 400 y 500 personas podían votar en la consulta, que no tenía ningún peso legal. De ellas, 257 votaron a favor de la independencia, 16 en contra y hubo un solo voto nulo.

Según los planes del gobierno, la antigua base aérea cercana al pueblo de Barnham, en el este rural de Inglaterra, será utilizada para alojar a 931 migrantes, aunque la localidad cuenta apenas con 584 habitantes.

El rechazo de los residentes

Según la BBC, el proyecto forma parte de una iniciativa del gobierno británico para trasladar a los solicitantes de asilo que actualmente viven en hoteles a instalaciones alternativas, entre ellas antiguas bases militares. En marzo, más de 20.000 personas aguardaban la resolución de sus solicitudes en hoteles, según datos oficiales citados por el medio británico.

Tras anunciarse el resultado, la presidenta de la asociación de residentes de Barnham, Helen Beck, declaró que los vecinos no esperaban que esto hiciera cambiar de opinión al gobierno. Sin embargo, dijo que demostraba a las autoridades que el pueblo sí estaba en desacuerdo con el plan. “Ahora realmente tenemos un mandato del pueblo para decirlo”, enfatizó.

Barnham, Suffolk, Inglaterra. Fuente: X

Añadió que la localidad estaba “más que dispuesta a asumir nuestra parte justa” de solicitantes de asilo, pero que la cifra seguía siendo motivo de preocupación. “Barnham es un pueblo pequeño. No habrá nada que hacer ni ningún sitio adonde ir para esas personas”, agregó.

El referéndum consultó a los residentes si apoyaban una iniciativa para obtener el estatus de “dependencia de la Corona” británica. Sin embargo, no existe ningún mecanismo legal que permita a una localidad como Barnham declarar su independencia del Reino Unido, por lo que la consulta constituye fundamentalmente un gesto de protesta.

¿Existe un antecedente?

Los antecedentes más inmediatos se remontan a septiembre, cuando los habitantes de Piddington votaron en una consulta similar contra la instalación de un centro para hasta 1256 solicitantes de asilo en una antigua base militar de Bicester. En aquella ocasión, 285 personas apoyaron la separación simbólica, 26 votaron en contra y hubo una papeleta anulada, según informó la BBC.

La propuesta en Barnham también había provocado manifestaciones desde el verano boreal y fuertes cuestionamientos de residentes y representantes locales. El predio se encuentra a poco más de 1,6 kilómetros del pueblo.

Tanto en Piddington como en Barnham, además de la preocupación por el número de migrantes, los vecinos expresaron inquietud por la seguridad de los residentes, especialmente de las mujeres.

Barnham, Suffolk, Inglaterra

“Nos han dicho que todos son hombres. No sabemos de dónde vienen ni cuál es su historia”, afirmó Beck. “La gente está preocupada por caminar sola o sacar al perro de noche si llegan otros 900 hombres a la zona”, añadió.

Por su parte, el Ministerio del Interior británico afirmó que todavía no había tomado una decisión definitiva sobre el proyecto y que estaba “escuchando atentamente las preocupaciones” de los residentes, según informó la BBC.

“El gobierno está trabajando para lograr una distribución más equitativa de los alojamientos para solicitantes de asilo en todo el país”, señaló un vocero, que también defendió la política oficial de cerrar los hoteles destinados a esas personas y trasladarlas a alojamientos alternativos, incluidas antiguas instalaciones militares.

“Reconocemos la intensidad del rechazo en las comunidades locales y estamos escuchando atentamente las preocupaciones que se están planteando”, agregó.

Agencia AFP