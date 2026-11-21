Inter Miami vs. Columbus Crew, en vivo
Vigentes campeones de la MLS Cup, los capitaneados por Leo Messi comienzan los playoffs, en el Nu Stadium
Messi y la Bota de Oro
Antes del partido entre Inter Miami y Columbus, Messi recibió la Bota de Oro de la MLS 2026. Con 26 goles en la temporada regular, es el primer jugador en la historia de la liga en obtener el premio en dos años consecutivos.
El galardón se lo entregó el empresario Jorge Más, propietario de Inter Miami.
Griezmann, afuera
El francés Antoine Griezmann, una de las figuras de la liga estadounidense, se quedará sin jugar los playoffs de la MLS tras la derrota del jueves pasado de Orlando City en el repechaje frente a Cincinnati por 3-1.
El galo, aterrizado en julio procedente de Atlético de Madrid, sólo necesitó disputar 18 partidos de los 34 de la fase regular, para ganar el premio al Fichaje del Año, gracias a un registro de 14 goles y ocho asistencias. Sin embargo, su equipo no logró avanzar.
Leo con De Paul y Suárez
Con Messi, De Paul y Luis Suárez como titulares, el DT argentino Cristian Kily González confirmó la formación del equipo rosa.
Our XI for tonight. 🔥📋#MIAvCLB pic.twitter.com/WtPqIp3k7o— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 21, 2026
Los 11 de Columbus
Columbus Crew ya confirmó su alineación para el partido ante Inter Miami.
The Game 1 Squad 📋 pic.twitter.com/8RLpvCorUS— The Crew (@ColumbusCrew) November 21, 2026
El mejor jugador
Desde su llegada, Messi participó de cinco consagraciones con el equipo del sur de Florida, si se incluye la conquista de la Conferencia Este junto con la Leagues Cup, el Supporters’ Shield, la MLS Cup y la Campeones Cup.
Las cifras individuales permiten entender por qué Messi aparece como el principal candidato al MVP. Cerró la fase regular con 26 goles y 17 asistencias, se quedó con el Botín de Oro por segunda temporada consecutiva y aventajó por cuatro tantos a Petar Musa, de FC Dallas. Son 43 participaciones directas en goles en 31 compromisos, antes de empezar la instancia decisiva.
Después de ganar el premio al jugador más valioso en 2024 y 2025, busca una tercera elección que no tiene antecedentes en la liga. Comparte la lista de finalistas con Evander, de Cincinnati; Guilherme, de Houston Dynamo; Hany Mukhtar, de Nashville; y Cavan Sullivan, de Philadelphia Union.
Cuentas pendientes
La distancia entre el rendimiento de Messi y el funcionamiento colectivo explica buena parte de las dudas. Inter Miami terminó segundo en el Este y tercero en la clasificación general, pero lejos de la pelea por el Supporters’ Shield. En la Concacaf Champions Cup quedó eliminado en octavos de final, precisamente ante Nashville, y en la Leagues Cup, Inter Miami no logró superar la primera fase, en un torneo marcado por la dolorosa pérdida de Jorge Messi, que golpeó tanto a Leo como al resto del plantel. El padre del 10 falleció durante esa instancia, lo que llevó al capitán a ausentarse del partido frente a Rayados de Monterrey. Messi regresó para el siguiente encuentro -ante León- sin haber podido entrenarse con sus compañeros y disputó todo el segundo tiempo, pero su presencia no alcanzó para evitar la eliminación.
El poderío del Crew
Columbus llega al partido con Inter con un antecedente que obliga a moderar cualquier pronóstico. En los dos enfrentamientos de esta temporada, Miami no pudo ganarle: perdió por 2-1 en Ohio, pese a un golazo de tiro libre de su capitán, Messi, y empató 2-2 en el Nu Stadium. Aquel encuentro también dejó el cruce entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez que se multiplicó en las redes. Ahora volverán a encontrarse, con una clasificación en juego.
La defensa del título
Inter Miami llega al desafío como el vigente campeón de la MLS Cup y con el objetivo de convertirse en el primer equipo en conquistar títulos consecutivos desde que LA Galaxy lo consiguiera en 2011 y 2012.
Bienvenidos a Inter Miami-Columbus
Bienvenidos a la cobertura de Inter Miami vs. Columbus Crew, por el primer desafío de los playoffs de la MLS Cup. El partido, correspondiente a la primera ronda, es al mejor de tres, sin diferencia de gol acumulada. Tampoco hay empates: si la igualdad persiste después de los 90 minutos, el ganador se define por penales, sin alargue. Se disputa desde las 20 de la Argentina, en el Nu Stadium de Miami. La transmisión es por Apple TV+.
El segundo partido será en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, el sábado 28 de noviembre y, si hace falta, el desempate se jugará en Miami, el 2 de diciembre. El ganador se enfrentará con New England Revolution o Philadelphia Union en las semifinales. A partir de esa instancia, los cruces serán a un único encuentro, incluida la final del 18 de diciembre, en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase regular.
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