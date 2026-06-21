Marco Bezzecchi fue suspendido para el GP de República Checa tras golpear a un comisario de pista

Marco Bezzecchi recibió una de las sanciones más severas que contempla MotoGP: quedó excluido de un gran premio, el de Chequia, que se celebrará este domingo en Brno. El líder del campeonato fue suspendido por el panel de comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) después de protagonizar un incidente con un auxiliar de pista tras una caída en la carrera sprint del sábado.

El episodio ocurrió en la penúltima vuelta de la prueba corta. Bezzecchi marchaba en la quinta posición cuando perdió el control de su Aprilia en la curva 3. Tras la caída corrió hacia su moto mientras los comisarios intentaban retirarla de la zona de escape. Y en ese momento empujó y golpeó a uno de los auxiliares, en una secuencia que quedó registrada por las cámaras y se difundió en las redes sociales.

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

En registros difundidos más tarde, captados por la cámara instalada en la moto de Bezzecchi, se observa un detalle que no se aprecia en la transmisión oficial. Mientras uno de los comisarios intentaba retirar de la grava la Aprilia, aceleró brevemente el motor. Esa maniobra habría provocado la reacción del italiano, que inmediatamente empujó al auxiliar en la cara y luego le aplicó una bofetada.

Unas horas más tarde, el Panel de Comisarios de MotoGP comunicó la sanción. El documento oficial, emitido tras ser escuchada la versión del piloto, informó la exclusión al italiano para el resto del fin de semana. El comunicado señala: “El 20 de junio de 2026, a las 16.07:41, durante la carrera sprint del Gran Premio de República Checa de MotoGP, tras una caída usted empujó y golpeó a los comisarios del circuito que intentaban recuperar su motocicleta”.

Squalifica a Bezzecchi giusta



Ma… il marshall tira su la moto e dà una sgasata#MotoGP #CzechGP pic.twitter.com/oc9YKG6ON4 —  Giacomo Da Rold 🇮🇹🇦🇷 (@gasa2mani) June 20, 2026

La resolución añade que esa conducta constituye “una acción perjudicial para los intereses del deporte”. La infracción al artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de FIM contempla, entre otras faltas, toda acción que perjudique los intereses del deporte durante un evento. Como consecuencia, el panel resolvió imponerle “la suspensión en el Gran Premio de República Checa”, en aplicación de los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3 del reglamento.

Aprilia Racing presentó una apelación ante FIM, pero el recurso fue rechazado. Al equipo todavía le queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Internacional de Apelación (CAI), pero hasta el momento no confirmó si avanzará con esa instancia.

Bezzecchi, líder del Mundial de MotoGP y piloto de Aprilia Racing, se excedió en su reacción; eso le costó caro en lo deportivo. MICHAL CIZEK - AFP

La exclusión representa un golpe deportivo para Bezzecchi, que había llegado a Brno como líder del Mundial. Ya antes de ser decidida la sanción el italiano sufría un sábado complicado por la nueva caída en una carrera sprint, la cuarta de la temporada.

Después del abandono el piloto había reconocido su frustración por la seguidilla de errores en sábados. “Esta situación es un poco difícil de manejar. Hoy estoy un poco triste”, había admitido frente a la prensa, antes de saber de la sanción. Su objetivo era concentrarse en la competencia del domingo para cerrar el fin de semana de la mejor manera posible. Esa posibilidad quedó descartada por la exclusión.

El italiano marchaba quinto en la sprint cuando protagonizó su cuarta caída en la temporada; se irá de Chequia sin puntos. MICHAL CIZEK - AFP

La ausencia de Bezzecchi abre otro escenario distinto en la pelea por el campeonato. El italiano no sumará puntos este fin de semana y su escolta, Jorge Martín, que está a 15 unidades, tendrá una oportunidad inmejorable de recortar la diferencia. También intentarán acercarse Fabio Di Giannantonio, tercero a 36 puntos, y Marc Márquez, que se ubica a 65 del líder.