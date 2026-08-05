Alerta amarilla: una ciclogénesis pondrá a prueba al AMBA y abrirá la puerta a varios días de frío intenso

Las lluvias y tormentas previstas para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una particularidad. No se tratará solamente de otro frente de mal tiempo como el de los últimos días: detrás del fenómeno se desarrolla una ciclogénesis, un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio brusco de las condiciones meteorológicas. La consecuencia más visible será inmediata: en cuestión de horas, el AMBA pasará de un ambiente húmedo y relativamente templado a varios días de frío intenso.

Este escenario comenzó a configurarse durante las últimas jornadas y derivó en la emisión de una alerta amarilla para mañana. Después de una semana marcada por la humedad, las lloviznas y los cielos cubiertos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para mañana tormentas fuertes durante buena parte del día, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%, ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que terminará consolidando el ingreso de aire frío.

La transición será rápida. La mañana arrancará con neblinas y condiciones relativamente estables, pero hacia el mediodía aumentará la inestabilidad y comenzarán a desarrollarse tormentas que podrían extenderse durante la tarde. A medida que avance el frente frío, el viento rotará al sur y las temperaturas iniciarán una caída que se hará más evidente hacia la noche.

El jueves concentrará las lluvias, tormentas y ráfagas más intensas de la semana SMN

En los registros del propio SMN se observa con claridad ese cambio. Aunque la máxima prevista ronda los 14°C, hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 9°C. Detrás de esa caída aparece un escenario que dominará buena parte del fin de semana: el ingreso de una masa de aire polar.

El fenómeno llega pocos días después de otro episodio meteorológico inusual. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la marca más alta para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906. Aunque el evento previsto para este jueves no necesariamente repetirá esos acumulados, los meteorólogos siguen con atención la evolución de la atmósfera porque combina varios factores de riesgo: lluvias, tormentas, viento y un marcado descenso térmico.

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma e intensifica un sistema de baja presión atmosférica. Cuando la presión desciende con rapidez, el aire se reorganiza para compensar ese desequilibrio y puede generar condiciones propicias para lluvias persistentes, tormentas y ráfagas fuertes. No es una tormenta en sí misma, sino el mecanismo que favorece la aparición de fenómenos meteorológicos más severos.

Según distintos modelos meteorológicos, el sistema se desarrollará sobre el este del país y tendrá influencia directa sobre el norte bonaerense, el AMBA y sectores del Litoral. Por eso, especialistas consideran que mañana concentrará el momento de mayor actividad de toda la semana.

☁️ Otro día gris en el #AMBA, persiste húmedo con neblinas, abundante nubosidad y lloviznas aisladas este miércoles 5 de agosto.

⚠️ Las lluvias y ráfagas del sur, con características de alerta, llegarán el jueves con el avance de un frente frío y una nueva #ciclogénesis🌀. pic.twitter.com/GsumeHCIGj — Meteored Argentina (@MeteoredAR) August 5, 2026

Pero el protagonismo del jueves terminará relativamente rápido. Lo que llegará después podría sentirse durante varios días más. Una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el este, el aire polar comenzará a dominar las condiciones meteorológicas.

Para el viernes se esperan mínimas cercanas a los 5° en áreas urbanas y valores aún más bajos en sectores suburbanos y rurales. El sábado continuará el tiempo estable, aunque con viento persistente del oeste, que aumentará la sensación de frío. El domingo aparece como el día más crudo del período, con mínimas de alrededor de 4° y máximas que apenas superarían los 12° o 13°.

Las proyecciones semanales muestran que el frío no se retirará rápido. El lunes podrían registrarse mínimas de 3° y el martes valores cercanos a 4°, en un escenario típicamente invernal.

El SMN mantiene alertas por tormentas en Buenos Aires y otras provincias para las próximas 24 horas SMN

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por distintos fenómenos en varias provincias para las próximas horas. Además de las advertencias por tormentas sobre sectores de Buenos Aires, también existen alertas por precipitaciones, nevadas y viento en otras regiones del país.

Por eso, los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones oficiales durante la jornada del jueves, evitar actividades al aire libre mientras duren las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar las precauciones en la circulación.