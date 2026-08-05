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L-Gante habló del escándalo de su ex Candela Arizaga y Facundo Moyano: “La verdad”

El músico se refirió al episodio que protagonizó la modelo rosarina con el sindicalista y recordó la relación que mantuvieron a principios de 2024

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L-Gante habló de su expareja Candela Arizaga
L-Gante habló de su expareja Candela Arizaga

Durante la madrugada del martes 4 de agosto, Facundo Moyano fue detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 13A luego de un llamado al 911 que alertó sobre el incidente ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano tras protagonizar un confuso episodio con la modelo rosarina Candela Arizaga. Tras la indagatoria, el sindicalista fue imputado por delitos de violencia de género, pero fue excarcelado. En el medio del escándalo, quien se pronunció al respecto fue Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, que dejó en claro sus opiniones sobre su expareja.

“Estuve viendo un poco de todo lo que pasó. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso. Pero yo la conozco a Cande. Es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana. Le gusta ese mood a ella”, sostuvo el músico en un mensaje de voz que le envió a Majo Martino para Sálvese quien pueda (América TV).

Candela Arizaga, mantuvo una relación con L-Gante en 2024
Candela Arizaga, mantuvo una relación con L-Gante en 2024

La modelo y el cantante mantuvieron una breve relación sentimental a principios de 2024. Ella lo acompañaba a los programas de televisión, pero optaba por mantener un perfil bajo, alejada de las cámaras.

Tras varios rumores y especulaciones, en febrero de ese año el referente de la cumbia 420 blanqueó su relación en Noche al Dente (América TV) luego de que las cámaras mostraran a su pareja. “Es esa bomba rubiecita”, le dijo a Fernando Dente. “Nos conocimos hace un par de fechas. Por ahora es lo que se puede decir”, advirtió.

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