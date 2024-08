MotoGP vintage: el doblete de Enea Bastianini en Silverstone, donde apabulló Ducati

Escuchar

El Tourist Trophy de la Isla de Man, en 1949, fue el primer episodio de una aventura que cumplió 75 años y que se celebró con particularidades el fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito de Silverstone, el escenario ideal para una cita emblemática del deporte motor, que tuvo en el acompañamiento de las fábricas y equipos para que la décima estación del calendario 2024 de MotoGP ofrezca un plus dentro del fabuloso espectáculo: motos y pilotos lucieron diseños retro, rememorando pasajes destacados dentro de la historia de los mundiales.

Decoraciones de época, cascos de tributos a las leyendas del motociclismo de velocidad y múltiples eventos que se sucedieron desde el jueves en al circuito tuvieron como cierre la doble victoria de Enea Bastianini, que lideró el apabullante dominio de Ducati, encabezó el lote de pilotos italiano que pulsearon con los españoles para acaparar las diez primeras posiciones del clasificador y con timidez pretende terciar en la batalla por la corona, un duelo sin cuartel entre Jorge Martin y el campeón defensor, Francesco Pecco Bagnaia.

La celebración de Enea Bastianini en el podio de Silverstone, donde el italiano ganó la carrera Sprint y el gran premio BENJAMIN CREMEL - AFP

Impiadoso ante el error ajeno, Bastianini sumó su sexto triunfo en la categoría reina del MotoGP. La factoría italiana despliega lo mejor de la tecnología y la estadística es contundente: los usuarios de la marca diseñan un hilo de siete fechas consecutivas acaparando los tres escalones del podio y tres de ellos se enfilan para decidir el título, con la mitad del recorrido por delante: la Bestia se unió a la pulseada que desandan Martin y Bagnaia, que vio cómo se rompió la serie de cuatro éxitos y también cómo el español, del equipo privado Pramac le arrebató el primer lugar en el Mundial.

Francesco Bagnaia comanda el pelotón en Silverstone, donde el equipo oficial Ducati logró el quinto triunfo consecutivo de la temporada con Enea Bastianini BENJAMIN CREMEL - AFP

Un fallo en la largada lo retrasó al cuarto lugar, aunque Bastianini se recuperó y dio el golpe a dos vueltas para el desenlace. Un especialista en el stint final, con la moto descargada de combustible demuestra que es de los pilotos que mejor conservó los neumáticos para dar la estocada. “Sabía que en las últimas vueltas tendría mi fase particular de siempre, en la que aprieto un poco más que el resto. No fue fácil, porque Jorge y Pecco eran muy rápidos. Me gustaría estar siempre en esta forma: siempre tuve buen ritmo de carrera, pero también malas clasificaciones. En eso trabajé en el receso, en el aspecto mental más que en la moto. No debo pensar en ser campeón, sino en ser más consistente”, apuntó Bastianini, que en 2025 dejará Ducati para emprender el desafío de elevar el nivel de KTM.

El triunfo de Bastianini en Silverstone

El espectáculo inicial lo brindaron Martin y Bagnaia, que sufrió el desgaste y después de un par de sofocones que casi terminan en caída cedió el liderazgo a mano del español. Fue una persecución de doce giros entre el cazador y la presa, que no se resistió cuando estuvo en la mira. El madrileño, que lució como el célebre Ángel Nieto –trece veces campeón- en los días en que el Niño defendía a Garelli –también el famoso logotipo 12+1-, debió contentarse con el segundo puesto ante la arremetida de Bastianini, que el sábado se impuso en la carrera Sprint. Martin no hizo dibujos perfectos en un par de curvas y la Bestia estaba al acecho: recortó con su ritmo intenso la distancia en el cronómetro y dio el zarpazo para escaparse rumbo al triunfo.

Para Martin, que no gana desde el GP de Francia, del 12 de mayo, el sinsabor por no volver a lo más alto del podio se diluyó con rapidez con las cuentas: se marcha de Silverstone como puntero, una sensación que parecía improbable antes de las vacaciones, con Bagnaia en estado de gracia y coleccionando triunfos. “Siempre al límite, pero Enea estaba en otro nivel: el piloto más fuerte del fin de semana. El campeonato es largo y seguro se unirá a la batalla”, destacó Martin, que aventaja por tres puntos (241 a 238) a Pecco. “Más que el resultado lo importante era batirlo, adelantarle en la pista y en el campeonato”, analizó sobre el significado de la segunda posición. Bastianini asoma con 192, a 49 unidades.

Francesco Bagnaia y Jorge Martin, un duelo en la pista y en la carrera por el título; el español finalizó como escolta de Enea Bastianini y se trepó a la cima del campeonato Bradley Collyer - PA

Limitar los daños por la caída del sábado era la misión de Bagnaia, que una vez que fue superado por Martin se aferró a no quedar fuera del podio. “Sumé cero puntos en la carrera Sprint, por eso era importante terminar. Enea es muy fuerte en la última parte de la carrera, no es nuevo y lo volvió a demostrar”, relató Pecco, que por orden de la fábrica de Borgo Panigale apostó por el color rojo y el blanco y lanzó un diseño en honor a la moto con la que Loris Capirossi inscribió por primera vez un éxito de Ducati en 2003.

En dos semanas, el MotoGP continuará su periplo en el circuito Red Bull Ring, de Austria. Un escenario donde Ducati intentará sostener el pulso y en el que Bagnaia pretenderá recuperar el mando en el Mundial, con la Bestia Bastianini siempre expectante.

