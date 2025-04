El escalofriante accidente de Jorge Martín en Qatar: golpe en el casco y 11 fracturas

El Gran Premio de Qatar de motociclismo resultó impactante, no sólo porque Marc Márquez lo dominó de punta a punta, sino por la escalofriante caída del campeón del mundo español Jorge Martín, que sufrió once fracturas y hasta fue golpeado por uno de los competidores que venían detrás de él.

En el accidente estuvo involucrado Fabio Di Giannantonio, que intentó esquivar a Martín, pero en el vértigo de la maniobra golpeó el casco ligeramente del bicampeón cuando estaba tendido sobre la pista de Lusail.

El corredor italiano se mostró conmovido por el accidente entre las curvas 12 y 13: “Tuvimos suerte, eso es lo importante. Jorge estaba delante de mí y se fue un poco largo. Estaba muy cerca de él para intentar adelantarlo y cuando se cayó su cuerpo estaba justo delante de mi moto, en un punto en el que vamos a unos 200 km/h. No podía ir a ninguna parte y lo he tocado. Mientras seguía empujando pensaba en él, porque estaba muy preocupado. Por eso al final de la carrera me detuve delante de su box: quería que su equipo me dijera que estaba bien“, contó ante los micrófonos de GPOne.

El accidente de Jorge Martín en el MotoGP

El susto de Di Giannantonio no era para menos, ya que Martin fue llevado directamente al Hospital Internacional Hamad. En un primer parte médico se detallaba que había sufrido un neumotórax traumático y seis costillas rotas. Sin embargo, el piloto español, tras la evaluaciones en el hospital se anunció que sufrió once costillas rotas: ocho en los arcos costales posteriores (desde la primera a la octava) y tres en los arcos laterales (desde la séptima a la novena). Además, padece una mínima inflamación pleural.

Además, el equipo Aprillia, que integra Martin, emitió un comunicado: “Jorge Martín ha pasado la noche en el Hospital General de Hamad. No hay evidencia de cambios traumáticos en el cerebro, columna cervical y órganos abdominales. Hay una actualización de las fracturas costales de los arcos costales posteriores, que son ocho, de la primera a la octava, y otras tres fracturas costales de los arcos laterales, de la séptima a la novena”.

Y agregaron: “También hay una mínima sufusión pleural en el contexto del neumotórax conocido por lo que Jorge permanecerá ingresado en el Hospital Internacional Hamad unos días, hasta que se resuelva el neumotórax”.

“Esto podría haber sido mucho peor”

La incertidumbre por conocer cómo estaba el campeón español crecía a cada instante, pero llegó algo de tranquilidad para sus fanáticos cuando este lunes, el propio Jorge Martin dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, con dos imágenes suyas en la cama del hospital: “Doy gracias a Dios porque esto podría haber sido mucho peor. Voy a tratar de mantenerte informado”, indica el piloto de San Sebastián de los Reyes.

El vigente campeón del mundo de MotoGP está sufriendo un auténtico infierno en este comienzo de 2025. Es que comenzó con lesiones desde la pretemporada con dos accidentes (en los test en Sepang y en Lleida, haciendo supermotard), y se sufrió esta caída en el GP de Qatar, donde reaparecía tras perderse las tres primeras carreras del mundial.

LA NACION