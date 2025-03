Marco Bezzecchi, el italiano que pasó de celebrar su primera victoria en MotoGP en la Argentina a destrozar su moto el último domingo

En dos años pueden pasar muchas cosas. Y vaya si lo sabrá Marco Bezzecchi, el piloto italiano que en el Gran Premio de Argentina de MotoGP de 2023 había celebrado su primera victoria en la categoría reina en Termas de Río Hondo. En cambio este domingo, sobre esa misma pista, vivió la contracara del motociclismo: protagonizó un incidente que comprometió tanto su desempeño como el de Fabio Quartararo. En la primera frenada de la carrera, Bezzecchi calculó mal su punto de frenado y terminó impactando la Yamaha del francés, con lo que se arruinó la jornada para ambos.

“No hay mucho que contar. Cometí un error, frené un poco tarde y cuando vi que iba demasiado rápido, me encontré encima de (Franco) Morbidelli. Intenté enderezar la moto, pero a la izquierda estaba Fabio. No pude evitar su rueda trasera y destrocé mi carrera y la suya”, admitió el piloto de la escudería Pertamina Enduro VR46 Racing Team tras la competencia. Consciente de la magnitud de su error, el italiano se dirigió al box de Yamaha para disculparse, aunque no pudo encontrar a Quartararo en el lugar. “Me disculpé con su equipo y les pedí que le transmitieran el mensaje. Lo siento mucho, pero estas cosas pasan en las carreras”, agregó.

El golpe tuvo consecuencias inmediatas: Bezzecchi quedó fuera de carrera y Quartararo, aunque pudo reincorporarse, perdió toda posibilidad de luchar por los puntos, terminando en el puesto 15. A pesar del incidente, el francés no mostró enojo con su rival. “No hay mucho que decir tras el golpe con Bezzecchi en la primera curva. Me fui fuera de la pista, pero mi ritmo tampoco fue demasiado bueno durante todo el fin de semana. Quizás podría haber terminado un par de posiciones más arriba, pero poco más”, comentó resignado.

El inicio de temporada no es, hasta ahora, el esperado para Bezzecchi, quien llegó a la estructura oficial de Aprilia tras rechazar una oferta para unirse al equipo Pramac Racing de Ducati. Aunque había mostrado un gran rendimiento en los test de pretemporada en Malasia y Tailandia, el italiano no logró traducir esa velocidad en resultados sólidos. Con dos fechas disputadas en 2025, ocupa la novena posición en el campeonato con 14 puntos, por detrás del debutante Ai Ogura.

“Creo que la moto está creciendo; toda la fábrica está trabajando mucho. Me gustaría correr mañana para olvidar lo que pasó, pero tengo que esperar a Austin”, concluyó Bezzecchi, ya enfocado en la próxima cita del calendario, donde buscará recuperar terreno y dejar atrás el trago amargo de Argentina.

¿El sucesor de Il Dottore?

La aparición de Marco en la máxima categoría del motociclismo causó sensación. Por su carisma, pero sobre todo por todo lo que lo vincula al carismático Valentino Rossi, el mejor motociclista de todos los tiempos.

Desde su irrupción en las categorías menores hasta consolidarse como una de las grandes promesas del MotoGP, Bezzecchi trazó un camino marcado por la determinación, el talento y una progresión constante dentro del motociclismo de alto nivel. El piloto nacido en Rimini el 12 de noviembre de 1998 supo sortear los desafíos de una disciplina que no da margen para el error, con una evolución que lo llevó a codearse con la élite del deporte.

Marco Bezzecchi posa con el premio por ganar en Le Mans, Francia Steve Wobser - Getty Images Europe

Su trayectoria profesional comenzó en el FIM CEV Moto3 Junior World Championship, donde dejó muestras de su potencial antes de debutar en el Campeonato Mundial de Moto3 en 2017. En su segunda temporada dentro de la categoría, Bezzecchi se convirtió en uno de los protagonistas del certamen con el equipo Redox PruestelGP, consiguiendo tres victorias y luchando por el título hasta la última parte del año, cuando finalmente terminó tercero en la clasificación general.

Ese desempeño le valió el salto a Moto2 en 2019, una categoría en la que debió atravesar un periodo de adaptación. Fue en 2020, ya bajo la estructura de la academia de Valentino Rossi y con el equipo Sky Racing Team VR46, cuando comenzó a exhibir su verdadera capacidad, alcanzando su primera victoria y posicionándose como un contendiente regular en la lucha por los podios. La consistencia y la madurez adquiridas le permitieron dar el paso definitivo a MotoGP en 2022, dentro de la estructura del Mooney VR46 Racing Team.

Marco Bezzecchi, vencedor del Gran Premio de Argentina de MotoGP, muestra una camiseta argentina firmada por Lionel Messi. Natacha Pisarenko - AP

En la máxima categoría, Bezzecchi se destacó rápidamente como uno de los rookies más prometedores. Con un estilo de pilotaje agresivo pero preciso, supo adaptarse a las exigencias de una moto de gran cilindrada y a la competitividad extrema del MotoGP. Su primera victoria en la categoría reina llegó en aquel Gran Premio de la Argentina en 2023, un hito que confirmó su capacidad para medirse de igual a igual con los nombres más importantes del motociclismo mundial. Y no perdió la oportunidad de posar con la camiseta de la selección argentina en el podio, un trofeo más que especial

“Messi es el mejor de la historia del fútbol, como Valentino es el mejor de la historia en el motociclismo. No soy un gran fan de ese deporte, pero vi la final del mundial de Qatar con todos los pilotos en la sede de la Academia”, señaló entonces Marco, refiriéndose al campamento que creó Il Dottore en Tavullia en 2014. Y agregó a propósito de su victoria. “Estoy muy feliz. Me desperté con una sensación extraña, no pensaba que podía ganar porque no soy muy bueno bajo la lluvia. Pero en los primeros metros disfrutaba todo, me sentí muy cómodo con la moto”.

A lo largo de su corta carrera, sus actuaciones lo posicionaron como un firme candidato al protagonismo en los próximos años. Más allá de este error resonante del que todavía se lamenta porque fue justo sobre una pista que le trae lindos recuerdos.

