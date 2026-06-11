Mundial 2026: durante el entretiempo de México-Sudáfrica, homenajearon a la selección argentina campeona del 86

México DF (Enviado especial).- El entretiempo del partido entre México y Sudáfrica estuvo marcado por un homenaje a la Selección argentina campeona del mundo en 1986, al cumplirse 40 años de la conquista obtenida en México. Nery Pumpido, integrante de aquel plantel, fue el encargado de representar a los campeones durante el reconocimiento organizado por la FIFA.

El exarquero de la Albiceleste, ídolo de Unión y actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de Conmebol, fue invitado al centro del campo de juego, donde recibió el aplauso de los hinchas presentes. Allí recordó la obtención de la Copa del Mundo y su regreso al estadio en el que alcanzó el mayor logro de su carrera.

Pumpido celebra con Giusti la obtención del campeonato del Mundo ANTONIO MONTANO

“Estoy agradecido a este estadio y a este país, que me dieron el mejor título del mundo hace 40 años”, expresó. También evocó uno de los momentos más recordados de la historia de los Mundiales: “En este arco, Diego Maradona hizo el mejor gol de todos los tiempos. Recuerdo aquel día con mucha emoción. Es algo que nunca se olvida”.

Maradona celebra el segundo gol contra los ingleses Antonio Montano - LA NACION

Pumpido destacó además la emoción que sintió al volver a pisar el escenario donde Argentina levantó su segunda Copa del Mundo. “Es la mejor copa que uno puede levantar. Volver a esta cancha, donde salí campeón hace 40 años, me genera una enorme felicidad”, concluyó.

La selección argentina se consagró campeona en México 86 con una soberbia actuación de Maradona, quien le hizo dos históricos goles a Inglaterra en cuartos de final.

En la final, la selección dirigida por Carlos Bilardo derrotó a Alemania 3-2 con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.