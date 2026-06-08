Mundial 2026: LA NACION presenta una cobertura integral con enviados especiales, IA y experiencias interactivas

El Mundial 2026 será el más grande de la historia. Con 48 selecciones, 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, y una competencia que se extenderá durante 39 días, la Copa del Mundo planteará un desafío periodístico inédito. Para estar a la altura de ese escenario, LA NACION prepara una cobertura integral que combinará presencia en el terreno, análisis especializado, tecnología, formatos innovadores y una producción multiplataforma diseñada para acompañar a los lectores en cada instante del torneo.

El operativo comenzará incluso antes del debut de la selección argentina. Un equipo de enviados especiales seguirá el recorrido del seleccionado desde su preparación inicial en México hasta su instalación en Kansas, una de las sedes que concentrará la atención de los hinchas argentinos. Desde allí, la cobertura se expandirá hacia otras ciudades clave del campeonato, con presencia permanente en los principales escenarios de la competencia.

LN Play Mundial

El despliegue estará encabezado por los periodistas Federico Águila -Secretario de Redacción-, Leandro Contento -redactor de Deportes- Guillermo Idiart -Corresponsal en los Estados Unidos-, Matías Boela -Líder de Estrategia Audiovisual-, Aníbal Greco -Editor Audiovisual- y Marcos Sanguinetti -Redes sociales-, quienes aportarán información, crónicas, análisis, contenidos audiovisuales y cobertura en redes sociales desde los distintos puntos neurálgicos del Mundial.

Federico Aguila y Leandro Contento, enviados especiales, y Cristian Grosso, uno de los columnistas de LA NACION Mundial Hernan Zenteno - La Nacion

La magnitud del torneo exigirá una redacción dedicada durante más de 40 días. Habrá partidos en 36 de las 39 jornadas de competencia, con picos de hasta seis encuentros diarios durante varias fechas consecutivas. Para responder a ese ritmo, LA NACION y canchallena articularán el trabajo de las áreas de Deportes, Breaking News y Periodismo de Interés en un flujo permanente de producción, con actualizaciones en tiempo real, entrevistas exclusivas, historias humanas y cobertura de las principales polémicas deportivas y extradeportivas.

Uno de los pilares de la propuesta será el ecosistema de coberturas en vivo. Cada partido contará con seguimiento minuto a minuto enriquecido con estadísticas avanzadas de Opta, mientras que un liveblog central reunirá las noticias más relevantes que se produzcan alrededor del torneo. Ese sistema se complementará con una estrategia de redes sociales orientada a ofrecer contenido propio, reacciones inmediatas y formatos especialmente pensados para las audiencias móviles.

Videos, streaming e historias desde todo el país

La producción audiovisual ocupará un lugar central. Desde esta semana se emitirá Stream LN, un ciclo diario que combinará las perspectivas de los enviados especiales con el análisis de la redacción. Además, durante los partidos de la selección argentina habrá una programación especial con coberturas extendidas y transmisiones que incluirán la previa, el desarrollo de los encuentros y las repercusiones posteriores. El formato buscará acercar el clima del torneo a los usuarios desde múltiples perspectivas.

Mili Bullos y Nacho Fusco, los conductores de LN Stream

A la vez, el periodista Joaquín Garau protagonizará un road trip por distintas localidades argentinas para mostrar cómo se vive la Copa del Mundo lejos de los estadios. El recorrido incluirá destinos tan diversos como Purmamarca, en Jujuy, y Ushuaia, en Tierra del Fuego, con historias, tradiciones y relatos que reflejarán la pasión mundialista a lo largo de todo el país.

Juan Pablo Varsky será uno de los columnistas destacados de la cobertura Mundial de LA NACION Pilar Camacho - LA NACION

En materia de opinión y análisis, LA NACION reunirá algunas de las voces más reconocidas de su equipo periodístico. Ariel Senosiain y Juan Pablo Varsky aportarán columnas semanales exclusivas, mientras que Andrés Eliceche, Cristian Grosso, Christian Leblebidjian y Claudio Cérviño complementarán la mirada especializada sobre el desarrollo del torneo.

Ariel Senosiain, una de las firmas de LA NACION para el análisis del Mundial Augusto Famulari

La cobertura incluirá además una serie de producciones originales destinadas a enriquecer la experiencia narrativa. Entre ellas se destacan documentales y especiales dedicados al recorrido de la selección argentina hacia el Mundial, la historia visual de México 1986, perfiles de las nuevas generaciones de futbolistas y una reconstrucción multimedia de los principales hitos de la competencia.

Sofi Martínez conduce el ciclo de entrevistas mundialistas "Cuna de cracks"

La apuesta por las historias también tendrá un fuerte componente audiovisual. La periodista Sofi Martínez encabezará Cuna de Cracks, una serie de entrevistas en video que buscará reconstruir los orígenes, las influencias y los momentos decisivos en la formación de grandes figuras del fútbol mundial. A través de conversaciones en profundidad y relatos en primera persona, el ciclo aportará una mirada diferente sobre los protagonistas que marcarán el torneo.

Inteligencia artificial, datos y participación de la audiencia

La innovación tecnológica será otro de los ejes distintivos. Gracias a la integración de herramientas de IA y bases de datos avanzadas, los lectores podrán acceder a experiencias interactivas inéditas. Habrá simuladores de resultados, calculadoras de grupos, rankings de usuarios, sistemas de puntuación de futbolistas y modelos predictivos capaces de proyectar escenarios para cada instancia del campeonato.

HOME PREDICTIVO 2

La experiencia también incorporará herramientas participativas e innovaciones basadas en datos para que los lectores puedan poner a prueba sus conocimientos y anticipar el desarrollo del torneo. Entre ellas se destacan el tradicional Prode Mundial de LA NACION, que permitirá competir con amigos, familiares y otros usuarios pronosticando resultados a lo largo de toda la Copa del Mundo, y un sofisticado modelo predictivo desarrollado por el equipo de Data e IA de LA NACION. Basado en millones de simulaciones, estadísticas históricas y datos avanzados de rendimiento, el sistema estimará probabilidades de clasificación, resultados de partidos, ganadores de grupos y candidatos al título, ofreciendo una mirada complementaria al análisis periodístico tradicional y transformando a los usuarios en protagonistas de la experiencia mundialista.

Video HOME Anexo PRODE

El trabajo con inteligencia de datos, sustentado en información de Opta, permitirá profundizar el análisis táctico de los equipos, detectar tendencias de juego, identificar patrones estadísticos y contextualizar el rendimiento de jugadores y selecciones a lo largo de la competencia. Además, LA NACION y canchallena sumarán, exclusivo para suscriptores, un chatbot conversacional que permitirá hacer cualquier tipo de pregunta relacionada a la competencia.

El chatbot del Mundial, exclusivo para suscriptores de LA NACION

La participación de la audiencia ocupará un rol protagónico. Entre las novedades figura un módulo interactivo que permitirá medir en tiempo real el estado emocional de los hinchas durante los partidos de la Argentina. Los resultados se transformarán en visualizaciones dinámicas y en análisis periodísticos que reflejarán cómo viven los lectores cada momento de la competencia.

Y Manija Mundial, de gran repercusión en Qatar 2022, ofrecerá su segunda edición enfocada en los mejores contenidos virales de la Copa del Mundo.

Manija Mundial

La experiencia se completará con otros productos específicos para los suscriptores. Un newsletter exclusivo (Mundial En Foco) ofrecerá cada día una selección curada de noticias, análisis y hallazgos relevantes, mientras que distintas propuestas lúdicas de LN Juegos, como trivias y crucigramas temáticos, buscarán reforzar el vínculo cotidiano con la audiencia.

Canchallena.com ofrecerá gran cantidad de datos relacionados a cada uno de los 104 partidos de la Copa del Mundo

También el papel tendrá un lugar destacado. La edición impresa contará con una cobertura base de ocho páginas diarias dedicadas al Mundial, con posibilidad de ampliación para los partidos de la selección argentina y cierres flexibles que permitirán incorporar el resultado de los encuentros más importantes.

Con presencia en el terreno, una redacción dedicada las 24 horas, producción audiovisual, periodismo de datos, inteligencia artificial, interacción con las audiencias y una fuerte apuesta multiplataforma, LA NACION y canchallena buscará ofrecer una cobertura 360° de la Copa del Mundo. Un ecosistema informativo diseñado para seguir cada historia, cada partido y cada emoción de un Mundial que promete marcar una época.