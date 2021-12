Mundial femenino de Handball de España: La Garra debuta frente al equipo local

Sobran las ganas: se las reconoce por su actitud y el hambre de gloria las motiva a buscar siempre más. Nuevamente -como ocurrió en 2019- disputarán el partido inaugural ante el local. Este miércoles comienza el Mundial femenino de handball y la selección argentina debuta a las 16.30 ante España, en la que será su 11º participación mundialista. No le temen al desafío, confían en su trabajo y buscan seguir con su crecimiento. Dar el golpe.

“Estamos en un buen grupo y realmente confío mucho en mis compañeras y en el cuerpo técnico. Vamos a hacer un buen torneo. Estamos todas concentradas y espero que realmente sea así. Vengo preparada y con muchas ganas, con la ilusión de que podamos hacer un buen torneo y dar el batacazo que hace tanto tiempo venimos buscando”, señala Malena Cavo, desde la concentración argentina preparatoria en España.

Malena Cavo, jugadora de la selección femenina de Handball. Crédito: Confederación Argentina de Handball

La Argentina forma parte del Grupo H con el seleccionado local, Austria y China. Luego de este primer compromiso ante España, el sábado se enfrentarán ante Austria (14) y cerrará la etapa de grupos con China, el lunes a las 14. Este certamen tendrá el estreno de un nuevo formato de juego.

Tal como ya ocurrió en el certamen masculino, en Egipto 2021, habrá 32 equipos (antes eran 24) repartidos en ocho zonas, donde juegan todos contra todos. Los primeros tres de cada grupo se clasifican a la siguiente etapa, donde pasarán a formar cuatro grupos (todos contra todos) y los mejores dos avanzarán a los cuartos de final. El Grupo H se medirá con el G.

El objetivo de la Argentina en el Mundial es intentar mejorar la mejor posición histórica conseguida en Japón hace dos años (16º). Esa meta servirá de motor y potenciará para alcanzar los objetivos a largo plazo, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (la selección junior en Cali, logró la clasificación) y alcanzar -por segunda vez en su historia- una plaza olímpica en París 2024.

Para eso, Eduardo Dady Gallardo, entrenador del seleccionado, cuenta con un plantel experimentado, pero también confió en jugadoras jóvenes y trabajó en los aspectos actitudinales, además de ajustar la defensa. Esta faceta es un punto a mejorar tras el Centro Sur disputado en septiembre.

“El objetivo principal es Santiago 2023 y clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024, que en definitiva es el objetivo que nos pusimos cuando llegamos en 2018. En el camino tenemos el Centro Sur, el Mundial de España, y a lo que aspiramos es mejorar el nivel de juego de Kumamoto 2019 y seguir evolucionando dándoles rodaje a las jugadoras más jóvenes”, describió Gallardo, tras alcanzar la clasificación mundialista.

Malena Cavo, de 22 años y que juega en Bera Bera de España, ingresó como una de las promesas al equipo mayor y no defraudó. Tuvo su primera experiencia mundialista en Japón, de allí jugó el Preolímpico, el Centro-Sur, y en 2020 fue contratada por el club español que concretó su traslado a Europa. En el último Centro-Sur, donde perdieron la final ante Brasil 31-22, fue la goleadora del equipo con cinco tantos y elegida para formar parte del equipo ideal del torneo.

Cavo es consciente de su crecimiento personal, qué puede aportar en el equipo y sabe dónde el equipo aún debe hacer foco. “Fue un buen torneo. Se mostró un buen nivel de la selección, se jugó muy bien en ataque y defensa. Nos vamos aferrando a nuestra idea de juego y eso es muy importante. En donde fallamos con Brasil, mucho, fue en el primer tiempo, cuando no tuvimos la intensidad. En defensa tuvimos fallos y en ataque no pudimos darle continuidad”, describe la jugadora, respecto del Centro-Sur, que otorgó el pasaje al Mundial por haber llegado al cruce decisivo.

Y añade: “Lo importante es que de ese partido aprendimos mucho de cara a lo que va a ser el Mundial. En cada encuentro tenemos que entrar concentradas y con las ideas claras, para así lograr el objetivo que vamos a buscar”.

Malena Cavo, jugadora de la selección femenina de Handball. Crédito: Confederación Argentina de Handball

-¿Cómo influyó en tu juego y en tu crecimiento personal haber emigrado a jugar a España?

-Del último Mundial en Japón a hoy crecí como jugadora. Haberme ido afuera me dio muchas oportunidades y variantes de juego. Me abrió la cabeza para ver el handball de otra manera. Potenció mis virtudes y me dio una visión más amplia. Jugar más en equipo, asistir más, tratar de mejorar un poco más la parte defensiva, que tal vez era un punto flojo mío. Llego contenta y vengo preparada y con muchas ganas al Mundial.

Como parte de la preparación previa, el conjunto argentino disputó el torneo Internacional País Vasco. Allí Argentina logró la primera victoria de su historia sobre un par europeo, al imponerse por 25-24 a Finlandia en el último amistoso previo a su debut. En su historial, de 54 partidos con selecciones de Europa registra 53 caídas y un empate en 2015.

“Estos partidos nos vinieron muy bien para ganar roce de partidos y así mejorar y llegar con rodaje. De cara a la Copa del Mundo, tenemos que hacer hincapié en la defensa. Creo que en todos los torneos largos es muy importante mantenerse fuerte en defensa y más en estos de que hay que ser consciente de que la diferencia de gol es algo que después te puede ayudar. También tenemos que aprovechar las subidas rápidas. Si estás bien en defensa dar una buena variante en la pelota de contragolpe y poder sacar un gol rápido. Creo que en eso tenemos que ponerle mayor atención y sacarle frutos”, apunta Cavo.

Las convocadas al Mundial