Mundial Qatar 2022: “el Ogro” Cristian Fabbiani le pidió disculpas a Lionel Scaloni a través de una carta

El año pasado, semanas antes de que la Selección Nacional se consagrara campeona de la Copa América disputada en Brasil, Cristian “el Ogro” Fabbiani criticó con dureza al entrenador Lionel Scaloni por no convocar al defensor Juan Foyth para ese torneo. Y luego, apuntó directamente contra el DT: “Los jugadores me encantan, pero después vos tenés que tener un técnico y Argentina no lo tiene”.

“Capaz que de acá a 10 años, pero hoy no lo veo capacitado”, prosiguió entonces Fabbiani respecto de Scaloni al frente de la Selección Argentina durante una entrevista en ESPN. Como Foyth había quedado afuera de la lista para jugar en Brasil, el Ogro fue lapidario con sus comentarios hacia el DT nacional por su decisión. “Lo dejó expuesto, eso no se hace. Lo prendió fuego”, opinó y auguró: “La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego”.

Lo ocurrido apenas días después, con la obtención del triunfo en la Copa América después de 28 años sin títulos para la Albiceleste, y el triunfante desarrollo de este Mundial Qatar 2022 que llevó a Argentina hasta el final del torneo, obligaron al exfutbolista a cambiar su opinión sobre su colega Scaloni.

“Yo siempre critiqué la gente que me juzgaba sin conocerme. Equivocarse es humano y yo cometí uno de tantos, por eso quiero pedir disculpas públicamente por mis dichos sobre el actual técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni”. Así comienza el texto que escribió en su cuenta de Instagram.

Las disculpas del Ogro Fabbiani a Lionel Scaloni

“Demostró y demuestra ser un ejemplo al mando del seleccionado, impartiendo con claridad y eficiencia su técnica haciendo oídos sordos a los que muchas veces desconfiaron de su capacidad a la hora de dirigir”, prosiguió Fabbiani.

El Ogro habló de “dejar los prejuicios de lado y copiar el buen trabajo que hace” Scaloni. “No importa el resultado del domingo. El trabajo que viene forjando desde hace tiempo dio sus frutos y hoy todos celebramos gracias a ello”, reflexionó el exfutbolista y actual técnico de Deportivo Riestra, conjunto que milita en la Primera Nacional. “Si Maradona se equivocó todos podemos hacerlo”, cerró.

