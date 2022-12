Mundial Qatar 2022: las fotos y los tiernos posteos de las parejas de los jugadores de la Selección tras la clasificación a la final

escuchar

Apoyo fundamental para los jugadores de la Selección argentina, las parejas de los deportistas celebraron ayer el pase a la final del Mundial Qatar 2022 y les dedicaron sentidas palabras en Instagram, donde compartieron fotos y videos de una noche inolvidable en Doha. Tanto las que estaban en el estadio Lusail como las que alentaron desde otras partes del mundo, demostraron una vez más que el respaldo está intacto y que son una pieza central en el ánimo del plantel. Incluso muchas de las mujeres -que se hacen llamar “la Scalot”- estuvieron juntas en las plateas.

A Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo Messi, se la vio divertirse y también con nervios en el palco que comparte con el resto de la familia del capitán, donde estaban también sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y los padres del 10, Jorge y Celia. Después del encuentro, como hace cada vez que juega la Selección, publicó una foto junto a los pequeños, con la tradicional camiseta alternativa que vistieron en cada cruce del Mundial. “No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender. Vamos, Argentina. Vamos, Leo Messi”, posteó Roccuzzo.

La publicación se llenó de comentarios. “Hermosuras los cuatro”, escribió la cantante Karina, “la Princesita”, que es amiga de la familia. “Juro que sí lo entiendo. Grande Leo”, dijo La Sole Pastorutti.

Otra de las que comentó fue Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María. “Vamos, carajo”, puso la rosarina, que también en su cuenta compartió postales de ayer junto a sus hijas, Mía y Pía, en las tribunas del Lusail.

En Qatar también está Oriana Sabatini, que vio ayer debutar en el Mundial a su novio Paulo Dybala, quien entró en lugar de Julián Álvarez en el segundo tiempo. Luego del partido, el delantero compartió imágenes junto a sus compañeros de plantel y la cantante le dijo: “Qué emoción, te amo”.

Antes del choque por semifinales contra Croacia, Sabatini se había referido al talante de su pareja, que todavía no había tenido minutos en cancha. “Paulo es una persona muy paciente, perseverante, no baja los brazos nunca”, dijo al respecto en ESPN. Además en su cuenta filmó a Dybala al final del juego y le escribió: “Dios mío, no me entra la felicidad en el cuerpo, te amo”.

Otra de las cantantes de “la Scalot” es Tini Stoessel, quien dejó Doha por compromisos laborales y ayer, mientras festejaba también el cumpleaños de su mamá Mariana Muzlera, gritó a más no poder los goles de la Selección y se abrazó con su familia.

También filmó el televisor cuando salió su novio, Rodrigo De Paul, y le dio un Me Gusta al posteo en el que el 7 de la Selección aseguró no creer que va a jugar una final del mundo. “Disfruten, se lo merecen”, le dijo su suegra.

Tini, con su papá, su mamá y el team Tini... así se grita gol!!!!! 🇦🇷❤️❤️ pic.twitter.com/uoK7fYjygl — Majo 🦋 (@MaJo_pe_1) December 13, 2022

“¡Vamos!”, arengó Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez, quien publicó una foto suya en las tribunas del estadio Lusail. La joven es mendocina e influencer de una vida fitness como su amiga Carolina Calvagni, la pareja de Nicolás Tagliafico, con quien compartieron varias actividades juntas en Doha.

Calvgni también posó en la cancha y más tarde publicó en sus historias una captura de la videollamada que tuvo con su marido en la madrugada qatarí. “No nos duerme nadie”, sostuvo ella, quien así demostró la emoción que tenían los dos por el pase a la final. La esposa de Tagliafico, oriunda de la localidad bonaerense de Monte Grande, ya había viajado a Rusia, para el Mundial 2018.

