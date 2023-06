Murió un hincha de River en el Monumental tras caer de la tribuna Sívori alta

escuchar

En pleno partido de River contra Defensa de Justicia, un hincha cayó de la tribuna Sívori alta del Monumental y falleció en el acto, según confirmaron fuentes policiales a LA NACION. Inmediatamente, las autoridades a cargo suspendieron el partido.

El fallecimiento del hincha llegó a los oídos primero del árbitro Rapallini y luego de los capitanes Unsaín y Armani, que comunicaron a los demás jugadores la situación.

La caída se produjo cerca de los primeros 15 minutos de partido. En un primer momento, se pensó que el partido podía seguir, pero finalmente, a los 25 minutos, con la noticia del deceso del hincha, Rapallini dio por suspendido el partido. Tras ello el plantel de River se acercó a la tribuna, saludó a los hinchas y se metió en la zona de vestuarios.

Escena del partido que disputan River Plate y Defensa y Justicia Manuel Cortina - LA NACIÓN

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad (SAME), Alberto Crescenti, precisó esta tarde que si bien la parte interna del estadio se encuentra cubierta por un sistema de emergencia privada, el SAME fue convocado.

Al arribar, a los pocos minutos constató el fallecimiento del hincha. “El SAME cubre la vereda del estadio, no obstante eso fuimos convocados y con la información que teníamos se le indicó a la unidad de triage y a una ambulancia del Hospital Pirovano que entren al estadio. Allí confirmaron el fallecimiento de un hombre que todavía no sabemos la edad”, señaló Crescenti en diálogo con TN.

El titular del SAME explicó que la víctima sufrió de “traumatismo de cráneo muy grave” y murió en el acto. “Fue una caída de más de 15 metros de altura”, detalló Crescenti sobre el trágico incidente. “Me dicen que cayó desde la tribuna Sívori, no tengo más precisión. Se llegó a los pocos minutos, pero ya había fallecido. Son muchos metros”, concluyó Crescenti.

Escena del partido que disputan River Plate y Defensa y Justicia Manuel Cortina - LA NACIÓN

Por otro lado, tras los llamados al 911, personal de la Comisaría Vecinal 13A llegó al lugar e inició las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la Dra Celsa Ramírez, fiscal especializada en Eventos Masivos, dispuso que se clausure la tribuna para preservar la prueba. Por otro lado, Crescenti adelantó cuáles serán los siguientes pasos a tomar en relación a la víctima: “De la carpa va a la morgue judicial para determinar si murió en la caída. Para eso se hace una autopsia, para ver si tiene una lesión anterior o si no la tiene”.

Escena del partido que disputan River Plate y Defensa y Justicia Manuel Cortina - LA NACIÓN

En tanto, el 12 de febrero pasado se produjo un hecho similar en el Monumental, cuando un hincha saltó desde la tribuna Sívori Media a la Baja, una hora antes de iniciarse el partido entre River y Argentinos Juniors. A raíz de esa caída, el hombre perdió la conciencia y debió ser trasladado al hospital Fernádez, donde afortunadamente logró ser asistido.

LA NACION