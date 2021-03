Nacho Fernández debutó a lo grande en Atlético Mineiro: gol, asistencia, figura y... bautismo

El debut de Nacho Fernández en Atlético Mineiro reunió bastante de lo que puede desear un futbolista en una ocasión así. El volante, que llegó a ese club hace menos de un mes después de brillar durante cinco años en River, fue el protagonista central de su equipo, que le ganó de local por 3-0 a Coimbra, en un partido por la quinta fecha del torneo del estado de Minas Gerais, Brasil, que lo tiene como único líder.

Fernández abrió el marcador de cabeza a los 28 minutos de la primera parte del partido, con un cabezazo cruzado desde la puerta del área chica. Enseguida sus compañeros fueron a abrazar al poseedor de la camiseta 26, el número que utilizó en Gimnasia y en sus primeros tiempos en River, hasta que heredó la 10. Luego de los festejos del gol, Nacho pasó en medio de los suplentes, que le hicieron un pasillo... para golpearlo a la pasada en la espalda.

Enseguida, el mediocampista participó del segundo gol, que anotó Igor Rabello (37m PT): de su pie izquierdo había salido la pelota en la ejecución de un córner desde la derecha del ataque de su equipo. Antes del cierre de la primera etapa, Hulk anotó de tiro penal (46m). por una falta que le cometieron a Fernández.

El argentino, de 31 años, completó los 90 minutos en el estadio Mineirao, que ya conocía por haber jugado allí con River frente a Cruzeiro. Al final, demostró ante la TV la satisfacción por el debut: “Fue un partido muy difícil. Resolvimos con los goles en la primera parte. Me sirvió para ganar ritmo. Estoy muy feliz por el debut, tuve 30 días para entrenar y empezar bien. Ahora el torneo se detiene, son decisiones que toman en el fútbol y tenemos que aceptar. Yo siempre trato de pedir la pelota. Cuca me pidió que me suelte, que juegue libre. Eso es lo que voy a intentar hacer aquí”, analizó, con una sonrisa plena.

Lo mejor de Nacho Fernández en el triunfo del Atlético Mineiro

Con el resultado, Atlético Mineiro se mantiene líder absoluto del campeonato estadual de Minas Gerais, con 15 puntos.

Principales posiciones

Atlético Mineiro, 15 puntos

América de Minas Gerais, 9

Caldense, 8

Cruzeiro, 7

